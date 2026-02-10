Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juan Palau reveló en la línea de vida de La casa de los famosos los retos que marcaron su carrera

Juan Palau reveló en la línea de la vida su historia personal y los retos que ha enfrentado para perseguir sus sueños.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Línea de vida de Juan Sebastián Palau
Juan Palau reveló su historia de vida en La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

En la gala de la noche de 10 de febrero de 2026, Juan Sebastián Palau abrió su corazón y contó detalles de lo que ha sido su recorrido artístico en la Línea de la vida de La casa de los famosos Colombia.

¿Cómo inició Juan Palau en la música antes de entrar a La casa de los famosos Colombia?

Juan Palau llegó a La casa de los famosos Colombia 3 con un recorrido lleno de esfuerzo y pasión por la música.

Desde joven, su familia siempre ha estado a su lado, siendo su abuela como una segunda madre que lo ha apoyado en cada paso.

A los 14 años comenzó a perseguir su sueño musical, explorando el género urbano. Luego estudio teatro.

No obstante, sus sueños seguían siendo por el lado musical y esto le generó algo de frustración por no lograr resultados de inmediato, pero un golpe de suerte al realizar un papel a nivel internacional que le abrió oportunidades en otros países.

Aunque volver a la música en solitario le generaba miedo. En 2021 firmó su primer contrato profesional y comenzó una nueva etapa en su carrera.

“Vale la pena persistir”, comentó Palau, recordando además que Guatemala fue el primer país que lo acogió y donde su música comenzó a sonar fuertemente.

¿Qué busca Juan Palau en La casa de los famosos Colombia 3?

Además, el amor también llegó a su vida y, entre lágrimas, expresó cuánto extraña a la persona que siempre ha creído en él y lo ha acompañado en cada logro.

Incluso le dedicó un tierno mensaje, reconociendo su apoyo constante y su compañía en los momentos más difíciles: “la falta que me hace y por creer y sonar conmigo”.

Para Juan Palau, la casa de Los famoso Colombia 3, es una gran oportunidad para él en el que puede demostrar su talento y que la gente conozca quién es.

Finalmente, Carla le pidió que describiera con una palabra todo lo que ha vivido, a lo que Palau dijo “persistir”, dejando más que claro que esa virtud representa todo el camino que ha recorrido para perseguir sus sueños.

