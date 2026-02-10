La influenciadora y empresaria Manuela Gómez recibió una visita muy especial en La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Quién visitó a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el primer 'Congelados' de familiares en el reality.

La afortunada fue la empresaria Manuela Gómez, quien recibió la visita de su hija Samantha, quien entró acompañada de su padre, el exnovio de la influenciadora Juan Pablo Restrepo, quien es creador de contenido conocido como JP Gringo.

Dicha relación no funcionó, pero ambos dieron fin a su relación en buenos términos y es quien ahora está bajo el cargo de la pequeña mientras Manuela está en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, el creador sorprendió a todos al hacerle una sorpresiva propuesta de matrimonio a Manuela Gómez.

Cabe destacar que, esta visita ha sido bastante apetecida debido a que Manuela ha reiterado en repetidas ocasiones lo mucho que extraña a su hija.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe dio la orden a los participantes de estar 'Congelados' y el influenciador y la niña entraron a La casa de los famosos Colombia para darle amor y ánimos a la empresaria.

Juan Pablo ingresó y una vez se dirigió a Manuela le señaló que le tenían un regalito, se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso expresándole que "lo pensara".

Posteriormente, le habló del juego y le indicó que no le tuviera miedo a jugar y a demostrarle cómo se hacía a varios de sus compañeros.

Manuela no se aguantó y se movió cargando a su hija destacándole lo mucho que la quiere y la extraña.

Artículos relacionados La casa de los famosos ¡Congelados! Así fue la entrada de Karola a La casa de los famosos, ¿cómo reaccionaron sus compañeros?

Juan Pablo salió luego de que El Jefe se lo ordenara y le dedicó un mensaje a Valentino indicando que él era el objetivo militar de los fanáticos de la empresaria.

Varios de sus compañeros se conmovieron al ver la visita de la pequeña y no dudaron en mostrarse empáticos con la creadora de contenido.

Manuela Gómez cayó en placa de nominación tras haberse movido, por lo que, se suma a Valentino, quien fue nominado por las eliminadas Marilyn Patiño Sara Uribe.