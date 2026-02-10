Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Congelados! Manuela Gómez rompió en llanto tras visita de su hija, recibió propuesta de matrimonio

La hija de Manuela Gómez conmovió a miles de fanáticos tras llegar a La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia
Manuela Gómez recibe visita en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La influenciadora y empresaria Manuela Gómez recibió una visita muy especial en La casa de los famosos Colombia.

¿Quién visitó a Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron el primer 'Congelados' de familiares en el reality.

manuela gomez en la casa de los famosos

La afortunada fue la empresaria Manuela Gómez, quien recibió la visita de su hija Samantha, quien entró acompañada de su padre, el exnovio de la influenciadora Juan Pablo Restrepo, quien es creador de contenido conocido como JP Gringo.

Dicha relación no funcionó, pero ambos dieron fin a su relación en buenos términos y es quien ahora está bajo el cargo de la pequeña mientras Manuela está en La casa de los famosos Colombia.

Sin embargo, el creador sorprendió a todos al hacerle una sorpresiva propuesta de matrimonio a Manuela Gómez.

Cabe destacar que, esta visita ha sido bastante apetecida debido a que Manuela ha reiterado en repetidas ocasiones lo mucho que extraña a su hija.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez tras su visita en La casa de los famosos Colombia?

El Jefe dio la orden a los participantes de estar 'Congelados' y el influenciador y la niña entraron a La casa de los famosos Colombia para darle amor y ánimos a la empresaria.

Juan Pablo ingresó y una vez se dirigió a Manuela le señaló que le tenían un regalito, se arrodilló y le mostró el anillo de compromiso expresándole que "lo pensara".

Posteriormente, le habló del juego y le indicó que no le tuviera miedo a jugar y a demostrarle cómo se hacía a varios de sus compañeros.

manuela gomez se reencuentra con su hija

Manuela no se aguantó y se movió cargando a su hija destacándole lo mucho que la quiere y la extraña.

Juan Pablo salió luego de que El Jefe se lo ordenara y le dedicó un mensaje a Valentino indicando que él era el objetivo militar de los fanáticos de la empresaria.

Varios de sus compañeros se conmovieron al ver la visita de la pequeña y no dudaron en mostrarse empáticos con la creadora de contenido.

Manuela Gómez cayó en placa de nominación tras haberse movido, por lo que, se suma a Valentino, quien fue nominado por las eliminadas Marilyn Patiño Sara Uribe.

