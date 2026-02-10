Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron a la alacena en La casa de los famosos, ¿hubo diferencias?

El presupuesto se dividió por equipos en La casa de los famosos Colombia y así se lo repartieron Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz.

Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz en La casa se los famosos Colombia
Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron a mercar en La casa se los famosos Colombia/Canal RCN

Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron a la alacena en La casa de los famosos Colombia luego de una prueba por equipos para el presupuesto.

¿Cómo fue la prueba de presupuesto de este 10 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes en La casa de los famosos Colombia realizaron una nueva prueba de presupuesto en la que El Jefe los puso a competir contra cuartos: "Tormenta" y "Calma".

Cada uno debía crear sus respectivas pistas en las que cada equipo tenía que formar un dominó con cientos de fichas y lograr hacer el efecto dominó para lograr todos los puntos.

Cada equipo logró cumplir la prueba con éxito, por lo que, ambos obtuvieron 700 puntos.

nicolas arrieta fue a mercar en la casa de los famosos

Una vez discutieron quiénes iban a la alacena a mercar, decidieron que quienes irían serían Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz.

¿Nicolás Arrieta obtuvieron los sobres de las tentaciones en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos Nicolás Arrieta y Yuli Ruiz fueron a mercar con sus respectivos puntos para cada uno de sus equipos.

Nicolás Arrieta había elegido proteínas, frutas y verduras, dulces y antojos; y Yuli Ruiz se había quedado con abarrotes, huevos y lácteos.

yuli merco en la casa de los famosos

Sin embargo, cada uno tomó un sobre de la tentación y Yuli Ruiz le debía quitar la mitad de los puntos al equipo contrario, por lo que, le quitó las proteínas y Nicolás obtuvo un helado de más.

Además, les reiteraron que no deben comer ningún alimento del otro equipo o podrían tener consecuencias.

Algunos famosos de Calama se mostraron preocupados porque no tendrán mucho que comer, pero otros se mostraron motivados y señalaron que pueden sobrevivir sin problema y que deben ponerle actitud a dicha situación.

Cabe señalar que, los famosos también llevaron a cabo el primer juego del robo de las banderas, donde Tormenta está identificado con el color morado y Calma con el color amarillo, que es parte fundamental para los retos más adelante.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de esta experiencia sin conocer que llegarán nuevos habitantes como los actores Lady Noriega y Juan C. Arango.

