Revelan la conversación de Lewis Hamilton y Kim Kardashian en el Super Bowl, ¿qué se dijeron?

Lewis Hamilton y Kim Kardashian asistieron juntos al Super Bowl, confirmando que tienen una relación seria.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Lewis Hamilton y Kim Kardashian confirmaron en el Super Bowl que están juntos.
Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron captados en una escena muy romántica en el Super Bowl. Fotos: AFP / Michael Tran Chris Graythen

Celebridades de todo el mundo asistieron al Super Bowl 2026, que se celebró en Santa Clara, California. Estrellas colombianas como J Balvin y Karol G tampoco quisieron perderse detalles del encuentro deportivo y del show de medio tiempo que tuvo como protagonista a Bad Bunny.

El espectáculo del ‘conejo malo’ ha sido muy comentado en redes sociales. Varios lo han apoyado, mientras que otros no tanto. Otro hecho que también captó la atención de los cibernautas fue la aparente confirmación del noviazgo entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian.

¿Qué le dijo Lewis Hamilton a Kim Kardashian al ser captados conversando en el Super Bowl?

El piloto de la Fórmula 1 y la socialité fueron captados disfrutando en un palco del evento; las cámaras también los enfocaron mientras se daban un beso en la boca y conversaban amenamente.

Esa conversación, justamente, ha generado gran curiosidad. Lewis le dice algo a la celebridad estadounidense y ella lo escucha atentamente, pero luego reacciona de forma inesperada, así que varios empezaron a preguntarse qué habría dicho el británico para generar tal reacción en ella.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian
Lewis Hamilton y Kim Kardashian se dejaron ver muy románticos en el Super Bowl. (Foto: AFP / Josep Lago - Angela Weiss / AFP)

El diario británico Daily Mail consultó a una experta en lectura de labios, Nicola Hickling, quien habría saldado todas las dudas sobre eso que Hamilton le habría comentado a Kardashian.

“No llevo a cualquier chica a conocer a mi mamá, quiero decir, tú la vas a conocer algún día, ella está muy emocionada de verte”, le habría dicho el piloto a la estrella norteamericana, según la experta.

Posterior a esas palabras, al parecer, Kardashian captó que la estaba filmando de medios internacionales y se tapó la boca, además, habría contestado con un escueto “ok”.

Aunque no hay claridad del tiempo que llevan juntos, esta conversación dio a entender que las cosas van muy en serio. Al menos de parte del piloto inglés, es que las cosas funcionen y no estaría viendo en la socialité una simple aventura.

Lewis Hamilton ha sido catalogado muchas veces como “casanovas”. El deportista en el pasado también habría intentado conquistar, aunque sin éxito, a las colombianas Sofía Vergara y Shakira.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Lewis Hamilton y Kim Kardashian?

En cuanto a su vínculo con Kardashian, su cercanía no es algo nuevo. Sus círculos sociales habrían coincidido en más de una ocasión y ya se conocerían desde tiempo atrás.

Frente a esta nueva relación que se está haciendo pública, rotativos británicos ya habían reportado una cita romántica de la pareja. Según The Sun, Hamilton invitó a la estadounidense a una cita en un exclusivo hotel ubicado en Cotswolds, Inglaterra. Allí, según medios, pasaron la noche, se aplicaron masajes y cenaron como un par de enamorados.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian oficializaron su relación en el Super Bowl.
Lewis Hamilton y Kim Kardashian ya habían sido vistos paseando por París. Fotos: AFP / Jamie McCarthy - Blanca Cruz

La pareja también fue vista paseando por París. De hecho, se habla de que Kardashian usó su jet privado para viajar de Estados Unidos a Francia para ver al piloto, aunque fuera solamente por un día.

Kim Kardashian tuvo una larga relación con el rapero Kanye West y al romper con él tuvo un corto romance con Pete Davidson, asimismo, habría salido con el jugador de la NFL, Odell Beckham Jr.

