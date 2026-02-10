Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol reaccionó en vivo a los videos que le están haciendo con IA: “pero ¿qué es esto?”

Westcol responde a los videos falsos hechos con IA que circulan en redes sociales y desatan una lluvia de memes.

Paola Canastero Prieto
WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA
Westcol habla sobre videos virales con IA que lo ponen a bailar (Fotos: AFP y Freepik)

Luis Fernando Villa, el reconocido streamer conocido como Westcol, reaccionó a los múltiples videos que le están haciendo con Inteligencia Artificial, dejando al descubierto la incomodidad que le da tras verlos.

¿Qué dijo Westcol sobre los videos de él con IA?

El streamer, a través de uno de sus en vivos, que suele realizar para hablar de diferentes temas y reaccionar a lo que sucede normalmente en el mundo del espectáculo o sobre él mismo, sorprendió al referirse a unos videos que están circulando en redes.

En esta ocasión, llamó la atención al mostrar unos clips en los que usan su imagen y recrean canciones y trends virales hechos con inteligencia artificial.

El paisa no dudó en reaccionar y, fiel a su estilo, compartió lo que pensaba sobre los videos.

Y es que en plataformas como TikTok se han viralizado algunos donde se le ve aparentemente bailando trends en tendencia.

WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA
Westcol habla sobre videos virales con IA que lo ponen a bailar. (Foto: AFP)

“No, ¿qué es esto? Es inteligencia artificial… nooo, es impresionante”, dijo mientras observaba las imágenes. “¿Pero ¿qué es esto?”, seguía diciendo mientras veía otro video.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas tras los videos de IA de Westcol?

Por supuesto, los videos han generado una ola de reacciones y comentarios, muchos con humor tras ver al streamer bailando de esa forma y protagonizando trends con inteligencia artificial.

Mientras tanto, algunos le escribieron frases como: “Sí, IA… cómo no” o “ahora van a decir que es IA. para mí es real”, acompañado de un emoji de risa.

Además, en los comentarios también le han compartido otros videos similares que están circulando del Westcol hechos con IA.

WestCol reacciona a los videos que le están haciendo con IA
Westcol habla sobre videos virales con IA que lo ponen a bailar. (Foto: AFP)

Otros internautas salieron en defensa del creador de contenido con mensajes como “respeten a Westcol”.

Y no solo fueron comentarios, pues también comenzó a surgir una ola de memes que rápidamente se han tomado las redes sociales con stickers de los mismos videos.

Por lo pronto, Westcol no ha dicho más sobre estos videos que se están generando con su imagen; sin embargo, visiblemente se le nota molesto e incómodo al ver el contenido creado con estos audios.

 

