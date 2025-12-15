Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

Jessi Uribe reveló abiertamente con quién pasará la navidad tras anunciar repentina separación con Paola Jara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe contó con quién pasará la Navidad tras su separación de Paola Jara
Jessi Uribe contó con quién pasará la Navidad. (Foto Canal RCN | AFP: Jason Koerner).

Hace pocos días Paola Jara reveló a sus cientos de seguidores que estaba pasando por un difícil momento al mencionar una repentina separación temporal con su esposo Jessi Uribe, por lo que muchos internautas se comenzaron a preguntar cómo vivirían las festividades decembrinas.

El pasado viernes 12 de diciembre Paola Jara reveló a sus cientos de seguidores en redes sociales que Jessi Uribe debía alejarse de ella y su hija Emilia de manera temporal para cumplir con diversos compromisos laborales, pues tras casi un mes del nacimiento de su hija el artista debía retomar su carrera musical con total normalidad.

Jara impactó al mencionar que este cambio en sus vidas le estaba dando muy duro debido a que ahora Jessi no estará a su lado para atender a su pequeña bebé recién nacida, sino que tendría que hacerlo ella sola.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”, mencionó Paola, dejando claro que todo se trataría de una separación temporal y no definitiva.

¿Dónde pasará Jessi Uribe la Navidad tras repentina separación con Paola Jara?

Ahora bien, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe recibió una pregunta bastante particular tras la confirmación de su repentina separación con Paola Jara: ¿con quién pasará la Navidad?

Lejos de evadir la pregunta, Jessi Uribe reveló que tenía claro que esta fecha no tendría ningún compromiso laboral, por lo que pasaría esta fecha especial en casa junto a todos sus hijos, incluyendo a la pequeña Emilia, así como también con su actual esposa Paola Jara.

"Navidad en casa, creo que nunca he trabajado una Navidad, ni un fin de año, esos días para mí son espectaculares y no los cambio por nada. Lo voy a pasar en la nueva casa, con la nueva niña, con mis hijos, mi Sarita, mi Lunita, mi Alan, mi Roy, mi Emilia, mi esposa, toda la familia”

