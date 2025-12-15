Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos

Un estudio reveló que el reloj biológico del sistema inmune influye en la gravedad de los infartos según la hora del día.

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto.
El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto.

Durante años, los médicos han observado un patrón que se repite con frecuencia en los servicios de urgencias, los infartos que ocurren en horas de la mañana suelen dejar secuelas más severas que los que se presentan en la noche.

Y aunque esto se atribuía a cambios hormonales o a variaciones en la presión arterial al despertar, una investigación dejó ver que la influencia podría venir del reloj interno del sistema inmune.

¿Qué relación existe entre el reloj biológico y el sistema inmune?

El cuerpo humano funciona de acuerdo con ritmos circadianos, ciclos de aproximadamente 24 horas que regulan desde el sueño hasta la liberación de hormonas.

El sistema inmune no es la excepción, y los investigadores identificaron que varias células también “obedecen” este reloj interno, ajustando su comportamiento según el momento del día.

Un estudio analizó datos de más de 2.000 pacientes que sufrieron infartos.
Un estudio analizó datos de más de 2.000 pacientes que sufrieron infartos.

Durante las horas del día, estas células muestran una mayor capacidad de activación y respuesta lo que significa que, ante una lesión como un infarto, llegan rápidamente al tejido afectado para cumplir su función de defender el organismo.

Y por la noche, en cambio, entran en una especie de fase de reposo relativo, reduciendo su agresividad y el daño colateral que pueden provocar.

¿Por qué los infartos matutinos resultan más dañinos?

Al analizar datos clínicos de más de dos mil pacientes que sufrieron infartos, los científicos encontraron una diferencia clara, quienes padecieron el evento cardíaco en la mañana presentaron lesiones más dañinas que aquellos que sufrieron un infarto durante la noche.

La explicación estaría en la mayor actividad de células en las primeras horas del día, pues al llegar en grandes cantidades y con alta capacidad inflamatoria al tejido cardíaco lesionado, estas células prolongan la inflamación y amplifican el daño.

Cuando el infarto ocurre en la noche, la respuesta inmunológica es más moderada, lo que se traduce en un menor impacto sobre el músculo cardíaco.

¿Qué implicaciones tiene este hallazgo para la medicina del futuro?

Si los tratamientos lograran modular la actividad de estas células llamadas “neutrófilos” según el momento del día, sería posible reducir el daño a tejidos sanos tras un infarto u otras lesiones inflamatorias.

Los neutrófilos, células del sistema inmune, tienen mayor actividad durante el día.
Los neutrófilos, células del sistema inmune, tienen mayor actividad durante el día.

Lo que también podría influir en la forma en que se administran ciertos medicamentos, ajustando horarios para maximizar su efecto protector y minimizar efectos secundarios.

Y aunque estas estrategias aún se encuentran en fase experimental, el descubrimiento representa un avance significativo en la comprensión de por qué el momento del día puede marcar la diferencia entre una recuperación más favorable o una lesión más grave.

