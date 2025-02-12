Hija de Giovanny Ayala estremece al revelar la señal que recibió de su hermano desaparecido

El joven cantante Miguel Ayala completa más de dos semanas desaparecido y sus seres queridos a pesar de su consternación han alzado la voz por redes para pedir por su liberación.

¿Cuál fue la señal que recibió Valentina Ayala y asoció con su hermano Miguel Ayala?

El cantante Giovanny Ayala y sus otros hijos han estado activos haciendo diferentes dinámicas presenciales como velatones y marchas para poder tener de regreso a Miguel y a su amigo Nicolás quien lo acompañaba el día de su desaparición.

Valentina Ayala, hermana de Miguel, ha estado compartiendo detalles de lo que ha pasado en medio de esta búsqueda.

Su hermana, quien ha sido una de las voces más activas pidiendo información para encontrarlo, publicó una historia que rápidamente se volvió viral por la carga emocional que transmitía.

La hermana de Miguel estremeció las redes al compartir en una historia de Instagram haber sentido la presencia de su hermano en una curiosa visita.

Valentina Ayala en sus historias mostró el momento en que se encontraba en su casa tranquila cuando inesperadamente un canario llegó hasta su ventana.

En el video, la joven mostró un canario que, según contó, apareció en un momento inesperado y la v hizo sentir una conexión especial con su hermano. Acompañó la imagen con un mensaje que tocó a muchos.

Sé que estás aquí, te puedo sentir.



Con la imagen de un canario y un emotivo mensaje, desató preocupación y esperanza entre quienes siguen el caso, ya que algunos interpretaron la escena como una señal de esperanza hasta quienes enviaron mensajes de apoyo ante el difícil momento que atraviesa la familia.

Sin duda alguna, la familia de Miguel Ayala continúa aferrada a cualquier señal que les brinde fuerza en medio de la incertidumbre.