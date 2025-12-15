Aida Victoria conmueve al mostrar a su bebé riendo a carcajadas: “Para que siempre sea feliz”

Aida Victoria Merlano enterneció a sus millones de seguidores tras compartir un emotivo momento junto a su bebé en el que rápidamente se llenó de reacciones y mensajes de cariño en redes sociales.

¿Por qué las carcajadas del bebé de Aida Victoria enternecieron a sus seguidores?

En las imágenes, se observa al pequeño Emiliano en brazos de otra persona mientras Aida Victoria Merlano le canta y le baila frente a él.

La escena se llevó toda la atención por las carcajadas del pequeño Emiliano, quien responde con risas constantes a los movimientos y gestos de su mamá, generando una ola de reacciones entre la fanaticada de la barranquillera.

El video estuvo acompañado por un mensaje que conmovió a sus seguidores. “Si él supiera que yo haría todo en la vida para que siempre sea feliz”, escribió Aida Victoria Merlano.

Aida Victoria enternece a sus seguidores con un emotivo momento. (Foto: Canal RCN)

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer y muchos internautas elogiaron la ternura del bebé de Aida Victoria Merlano quien está por cumplir 5 meses, además de elogiar a la influencer por su rol como madre.

¿Cuáles fueron las reacciones a las carcajadas del bebé de Aida Victoria Merlano?

Comentarios como ‘Qué bendición tener ayuda, así una como mamá puede descansar y estar mejor para el bebé’ se repitieron entre quienes vieron el video de la influencer, en el que se ve a la persona que apoya con el cuidado del bebé de la barranquillera.

Otros seguidores se enfocaron en la reacción del pequeño, celebrando su risa y energía con mensajes como “Hermoso con sus carcajadas”, “Son tan lindos, el bebé es una preciosura” y “Hermoso” fueron algunos de los comentarios más repetitivos.

Mientras tanto, otros usuarios en internet volvieron a enfocarse en el parecido del pequeño Emiliano con su papá, Juan David Tejada, cuya relación con la influencer barranquillera no concluyó en buenos términos.

Por lo pronto, Aida Victoria Merlano continúa disfrutando de su maternidad y compartiendo con sus seguidores algunos de estos momentos, en medio de lo que representa la primera Navidad de su bebé y también la suya como madre.