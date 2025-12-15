Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El radical cambio de look de Karol G generó comparaciones con un personaje animado, ¿cuál?

El radical cambio de look de Karol G se volvió viral generando memes y comparaciones con personaje animado.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora
Karol G vuelve tendencia tras ser comparada con un personaje animado. (Foto: AFP)

Recientemente, Karol G sorprendió al revelar en sus redes sociales que se realizó un cambio de look extremo, lo que rápidamente generó una ola de comentarios y comparaciones entre sus seguidores.

¿Por qué el nuevo look de Karol G desató comparaciones en redes sociales?

A través de sus historias de Instagram, donde suma millones de seguidores, la cantante colombiana compartió varias imágenes en las que dejó ver su radical cambio de imagen, al cortarse el cabello muy corto.

En las mismas publicaciones, Karol G contó que decidió cortarse el cabello ella misma, todo esto mientras disfruta de unas vacaciones en Hawái. Las imágenes no tardaron en circular en redes sociales y convertirse en tema de conversación entre su fanaticada.

Las publicaciones se volvieron virales y se llenaron de elogios por parte de sus seguidores. Sin embargo, también surgieron comparaciones por parte de algunos internautas, quienes relacionaron el nuevo look de la artista con un personaje de una popular serie animada, Dora la Exploradora.

El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora
Karol G vuelve tendencia tras ser comparada con un personaje animado. (Foto: AFP)

Estas comparaciones dieron paso a la creación de emojis y montajes en redes sociales, donde varios usuarios hicieron las similitudes entre ambas imágenes, haciendo del cambio de look de Karol G uno de los temas más comentados del momento.

¿Qué llevó a Karol G a cortarse el cabello y causar revuelo entre sus fans?

Y es que Karol G no es una celebridad que comparta tanto de su vida en redes sociales, y mucho menos detalles de su cotidianidad. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió, a través de sus historias de Instagram, compartir varios momentos de lo que ha sido su viaje.

Detalles que aumentaron aún más los rumores sobre su vida sentimental con Feid, pues mientras “la Bichota” disfruta de un tiempo de descanso en este paradisíaco lugar, el cantante de reguetón estuvo este fin de semana en Bogotá en el show de J Balvin.

El corte de cabello de Karol G que generó comparaciones con Dora la exploradora
Karol G vuelve tendencia tras ser comparada con un personaje animado. (Foto: AFP)

Sin duda, el radical cambio de look también dio pie a que muchos internautas comentaran que Karol G estaría “cerrando ciclos” y dejando atrás una relación que se hizo pública en 2023 con el también cantante paisa.

 

