Altafulla genera risas entre sus seguidores tras mostrarse con frío: “hay que estar serio”

Un video de Altafulla en medio del frío dejó preguntas abiertas y desató una avalancha de reacciones en redes.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla causa risas tras mostrarse con frío en un aeropuerto. (Foto: Canal RCN)

Altafulla generó conversación en redes sociales luego de un corto video en el que se le ve visiblemente afectado por el frío, un momento que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

¿Por qué el video de Altafulla causó revuelo en redes?

En las publicación, el creador de contenido y cantante barranquillero aparece usando ropa abrigada, lo que llevó a muchos de una interpretaron que se encontraría en un lugar donde el invierno está presente en esta temporada.

Aunque no reveló mayores detalles sobre su ubicación, las imágenes fueron suficientes para desatar una ola de comentarios.

Según lo que se observa en los registros compartidos, Altafulla estaría realizando una actividad de tipo profesional, ya que su aparición no parece estar relacionada con un viaje de descanso. Sin embargo, el intenso frío que evidenció llamó más la atención que el motivo de su presencia en ese lugar.

En el video, en el que aparece en lo que sería un aeropuerto, dejó ver el intenso frío mientras hablaba, al punto de que se observaba el vapor de su respiración. “Si hace frío, hay que estar serio”, escribió, acompañando la frase con varios emojis.

Además, agregó: “Ustedes me ven normal, pero esta fuerte la vaina”.

Las reacciones no tardaron en aparecer y muchos usuarios aprovecharon la situación para comentar con humor, haciendo referencias a su ciudad natal.

¿Qué comentaron los seguidores de Altafulla al verlo con mucho frío?

Frases como “Barranquilla amaneció bajo cero, papi” y otros mensajes similares se repitieron en los comentarios, convirtiendo la publicación en un espacio de bromas y risas.

Otros seguidores simplemente reaccionaron con emojis y mensajes cortos, haciendo alusión al contraste climático: “los costeños son malos para el frío”.

Mientras otros se enfocaron en la belleza del barranquillero y sus ojos: “Esos ojazos no te los tapes con las gafas”.

Aunque no reveló la ubicación exacta en la que se encuentra, Altafulla contó que durante el vuelo, que tuvo una duración de 10 horas, estuvo revisando redes sociales y otras publicaciones.

Lo cierto es que el barranquillero luego de ganar La casa de los famosos Colombia 2 ha estado muy enfocado en su carrera musical y sacando nuevas canciones.

