Acusan a Christian Nodal de serle infiel a Angela Aguilar con su violinista: video sería la prueba

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal vuelve a estar en el centro del huracán luego de que en redes sociales se viralizara un video junto a su violinista, el cual muchos calificaron como comprometedor. A esto se sumó la reacción de la mujer al verlo junto a su esposa, Ángela Aguilar.

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe reveló con quién pasará la navidad tras repentina separación con Paola Jara

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar con su violinista?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un polémico video en el que Christian Nodal aparece durante un show en vivo bastante cercano a su violinista, Esmeralda, quien lo ha acompañado durante su reciente gira mundial.

Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

En el clip se observa al cantante acercando una bebida a la boca de la violinista y dándole un sorbo desde su propia mano, además de intercambiar sonrisas y miradas que muchos internautas calificaron como sospechosas.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocida influencer tras caer de un noveno piso: era adicta a los procedimientos estéticos y tatuajes

Sin embargo, lo que más avivó las especulaciones fue la reacción de la violinista cuando Ángela Aguilar subió al escenario y saludó de beso a Christian Nodal frente a ella. Según usuarios en redes sociales, Esmeralda giró el rostro e hizo un gesto de aparente incomodidad, además de cruzar miradas con una de sus compañeras.

A raíz de estos videos, en redes sociales comenzaron a circular teorías que apuntaban a que Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar con la violinista y que por tal razón habían formado un vínculo que se notaba en sus interacciones. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan con sus planes de boda?

Vale la pena destacar que actualmente Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan con los preparativos de su boda religiosa que se llevará a cabo en el primer semestre del 2026. Pues recordemos que en 2025 llevaron a cabo la ceremonia por lo civil en donde solo amigos muy cercanos a la familia fueron invitados.

Ángela Aguilar aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Por el momento se desconocen más detalles sobre esta gran eventualidad del mundo del entretenimiento por lo que los seguidores de la pareja tendrán que estar al tanto de sus pronunciamientos públicos frente a este tema en particular.