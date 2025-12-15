Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Acusan a Christian Nodal de serle infiel a Angela Aguilar con su violinista: video sería la prueba

Christian Nodal es acusado de infidelidad en redes sociales tras viral video junto a su violinista.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Acusan a Christian Nodal de infidelidad con su violinista y un video lo pondría en aprietos
Acusan a Christian Nodal de infidelidad con su violinista y un video lo pondría en aprietos. (Foto AFP: Alberto E. Rodríguez).

El reconocido cantante mexicano Christian Nodal vuelve a estar en el centro del huracán luego de que en redes sociales se viralizara un video junto a su violinista, el cual muchos calificaron como comprometedor. A esto se sumó la reacción de la mujer al verlo junto a su esposa, Ángela Aguilar.

Artículos relacionados

¿Christian Nodal le fue infiel a Ángela Aguilar con su violinista?

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un polémico video en el que Christian Nodal aparece durante un show en vivo bastante cercano a su violinista, Esmeralda, quien lo ha acompañado durante su reciente gira mundial.

Ángela Aguilar se casará en 2026 con Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal celebrarán una ceremonia religiosa en mayo de 2026 en Zacatecas. (Foto Arturo Holmes / AFP)

En el clip se observa al cantante acercando una bebida a la boca de la violinista y dándole un sorbo desde su propia mano, además de intercambiar sonrisas y miradas que muchos internautas calificaron como sospechosas.

Artículos relacionados

Sin embargo, lo que más avivó las especulaciones fue la reacción de la violinista cuando Ángela Aguilar subió al escenario y saludó de beso a Christian Nodal frente a ella. Según usuarios en redes sociales, Esmeralda giró el rostro e hizo un gesto de aparente incomodidad, además de cruzar miradas con una de sus compañeras.

A raíz de estos videos, en redes sociales comenzaron a circular teorías que apuntaban a que Christian Nodal le habría sido infiel a Ángela Aguilar con la violinista y que por tal razón habían formado un vínculo que se notaba en sus interacciones. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguna de las partes.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan con sus planes de boda?

Vale la pena destacar que actualmente Christian Nodal y Ángela Aguilar continúan con los preparativos de su boda religiosa que se llevará a cabo en el primer semestre del 2026. Pues recordemos que en 2025 llevaron a cabo la ceremonia por lo civil en donde solo amigos muy cercanos a la familia fueron invitados.

Ángela Aguilar habla sobre su relación con Christian Nodal
Ángela Aguilar aseguró entre risas que pocos apostaban por su relación. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Por el momento se desconocen más detalles sobre esta gran eventualidad del mundo del entretenimiento por lo que los seguidores de la pareja tendrán que estar al tanto de sus pronunciamientos públicos frente a este tema en particular.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mariana Pajón enternece las redes sociales. Mariana Pajón

Mariana Pajón enternece las redes al mostrar cómo entrena mientras su hijo Theo duerme

Mariana Pajón compartió un tierno momento de entrenamiento en silencio junto a su esposo Vincent Pelluard mientras Theo duerme.

Yina Calderón Yina Calderón

Ola de críticas tras Yina Calderón hacer house tour de donde vive: "Estrambótica como ella"

Yina Calderón tiene una inmensa casa de cuatro pisos, pero como todo la criticaron por el hogar que construyó.

Marcela Reyes revela por qué diciembre será el mes de sus retoques estéticos Marcela Reyes

Marcela Reyes anunció múltiples retoques estéticos para diciembre: “me estoy tuneando”

Marcela Reyes anunció que durante el mes de diciembre se realizará varios retoques estéticos.

Lo más superlike

Dua Lipa Dua Lipa

Viral: empresa sorprendió a todos al contratar a Dua Lipa para su fiesta de fin de año

Dua Lipa llegó a plena fiesta empresarial y ofreció un show privado de 12 canciones, los empleados quedaron más que emocionados.

Scream Talento nacional

Él es el actor colombiano que saldrá en la exitosa franquicia de terror Scream 7

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación Shakira

Shakira suspendió su concierto en Córdoba por inesperada situación: ¿qué sucedió?

Florinda Meza posa para fotos durante conferencia de prensa de la película 'Dulce Familia' en Cinepolis Plaza Universidad. Talento internacional

Florinda Meza volvió a arremeter contra María Antonieta de las Nieves: esto sucedió

El reloj biológico del sistema inmune podría definir la severidad de un infarto. Salud

¿Por qué los infartos son más graves en la mañana?, esto dicen los expertos