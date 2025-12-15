Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mariana Pajón enternece las redes al mostrar cómo entrena mientras su hijo Theo duerme

Mariana Pajón compartió un tierno momento de entrenamiento en silencio junto a su esposo Vincent Pelluard mientras Theo duerme.

Mariana Pajón enternece las redes sociales.
Mariana Pajón enternece las redes sociales al mostrar su rutina de ejercicio junto a Theo. (Foto de Mariana Pajón - Carl De Souza/AFP) (Foto del bebé Freepik)

Mariana Pajón, la medallista olímpica que ha llevado el nombre de Colombia a lo más alto del deporte, emocionó a sus seguidores al mostrar como hace para entrenar desde la llegada de su hijo Theo.

Mariana Pajón entrena en silencio.
Mariana Pajón entrena en silencio mientras Theo duerme. (Foto de Mariana Pajón - Pablo Vera/AFP) (Foto del bebé Freepik)

¿Cómo hace para entrenar Mariana Pajón desde que se convirtió en mamá de Theo?

En sus redes sociales, la campeona compartió un tierno momento junto a su esposo, Vincent Pelluard.

Ambos aprovecharon el instante en que su hijo Theo se quedó dormido para realizar su rutina de entrenamiento.

Lo hicieron en completo silencio, cuidando cada movimiento para no interrumpir el sueño del pequeño.

“Mientras duerme, los papás aprovechan”, escribió Mariana Pajón en su publicación.

La llegada de Theo marcó un nuevo capítulo en la vida de la campeona. Desde el nacimiento, Mariana ha mostrado cómo combina la disciplina deportiva con la ternura de la maternidad, adaptando sus rutinas diarias.

¿Cuándo nació Theo, hijo de Mariana Pajón?

El nacimiento de Theo el 28 de noviembre fue celebrado ampliamente en redes sociales, donde Mariana y Vincent compartieron la felicidad de convertirse en padres.

Desde entonces, la pareja ha dejado ver momentos de complicidad y ternura, mostrando que la vida familiar se ha convertido en su mayor motivación.

La publicación no solo reflejó la dulzura de Mariana en su faceta de madre, sino también la disciplina que la caracteriza.

Para sus seguidores, verla entrenar en silencio mientras su hijo duerme es una prueba de que la campeona mantiene intacta su pasión por el deporte, incluso en medio de las responsabilidades de la maternidad.

La imagen de Mariana se convirtió en un símbolo de equilibrio entre la vida personal y profesional, inspirando a otras madres y recordando que la constancia y el amor pueden convivir en cada etapa de la vida.

Mariana Pajón ha compartido con sus seguidores cómo la maternidad le ha dado una nueva perspectiva de vida.

La campeona reconoce que cada día es un aprendizaje y que, aunque los entrenamientos siguen siendo parte esencial de su rutina, ahora la prioridad es el bienestar de su hijo.

Vincent Pelluard, también ciclista profesional, ha estado a su lado en este proceso, mostrando que la crianza y el deporte pueden complementarse.

La pareja ha encontrado en la disciplina deportiva una herramienta para afrontar los retos de ser padres primerizos, demostrando que el trabajo en equipo no solo se aplica en las pistas, sino también en la vida familiar.

Mariana Pajón se convirtió en madre este año.
Mariana Pajón se convirtió en madre de Theo el 28 de noviembre de 2025. (Foto Mariana Pajón - Raúl Arboleda/AFP) (Foto del bebé Freepik)
