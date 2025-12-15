Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Viral: empresa sorprendió a todos al contratar a Dua Lipa para su fiesta de fin de año

Dua Lipa llegó a plena fiesta empresarial y ofreció un show privado de 12 canciones, los empleados quedaron más que emocionados.

Omar Murcia Salazar
Dua Lipa
Viral: empresa sorprendió a todos al contratar a Dua Lipa para su fiesta de fin de año | Foto Arturo Holmes / AFP y Freepik.

El año 2025 está a pocos días de terminar y las fiestas de despedida que organizan en las empresas son de los momentos que, a veces, más esperan los trabajadores.

Cuando se realizan los encuentros empresariales, las diferentes áreas dejan a un lado para despedirse y, en algunos casos, recibir las vacaciones de fin de año.

¿Cómo fue el concierto empresarial de despedida de año de Dua Lipa?

Cada organización tiene su propuesta para sorprender a los trabajadores, solo que hay algunas empresas que literal 'la sacan del estadio' con sus propuestas, tal como el caso en el que contrataron a la reconocida cantante británica Dua Lipa.

Sí, Dua Lipa fue contactada para cantar en la fiesta de fin de año de una empresa. De acuerdo con los reportes, la empresa inmobiliaria Power Home Remodeling brindó un momento exclusivo e inolvidable en el que sus miles de trabajadores fueron invitados a Cancún, en México, y lo complementó con la presencia de la estrella internacional.

Dua Lipa
Dua Lipa ofreció concierto corporativo privado | Foto Mike Coppola / AFP.

En efecto, la organización sorprendió al llevar como invitada estelar a la reconocida cantante Dua Lipa en un concierto privado, presentación que hizo parte de la agenda de múltiples actividades recreativas realizadas en Cancún.

Desde experiencias recreativas, hasta noches llenas de diversión, los trabajadores estuvieron prácticamente en un festival de despedida de año.

"Nuestro evento anual de reconocimiento a los empleados ofrece bienestar holístico, música en vivo exclusiva y un sinfín de oportunidades para la expresión creativa", es lo que pregonó la empresa.

¿Cuánto cuesta un concierto privado de Dua Lipa?

No fue una ni dos, sino 12 canciones las que protagonizó Dua Lipa, además, no solo la británica se lució en el escenario, a la vez estuvo Blink 182, Kings of Leon, Rüfüs Du Sol, Sofi Tukker y Shaboozey.

Por tal razón, la situación, que se dio el pasado 12 de diciembre, se viralizó por las distintas redes sociales debido a que Dua Lipa cobra entre 750.000 y más de un millón de dólares por shows privados.

