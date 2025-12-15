Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Carla Giraldo conmovió a sus fans al revelar un emotivo detalle familiar en su árbol de Navidad

El emotivo detalle en el árbol de Navidad de Carla Giraldo que conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Paola Canastero Prieto
Carla Giraldo y su árbol de Navidad: el detalle que conquistó a sus seguidores. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

La presentadora de La casa de los famosos Colombia, Carla Giraldo, enterneció a sus seguidores luego de compartir en sus redes sociales una emotiva imagen de cómo quedó decorado su árbol de Navidad. Sin embargo, más allá de la impecable decoración, un detalle en particular no pasó desapercibido para su fanaticada.

¿Por qué la foto de Carla Giraldo llamó tanto la atención?

La también actriz impactó al mostrar un árbol de Navidad iluminado con luces doradas y abundantes adornos rojos, una combinación que resaltó el ambiente cálido y familiar de su foto.

No obstante, lo que realmente despertó la curiosidad y emoción de sus seguidores fue la presencia de dos siluetas humanas reflejadas en la imagen.

Aunque una de las figuras no se distingue con claridad, la otra corresponde a uno de sus hijos colocando uno de los adornos del árbol. Este gesto, aparentemente sencillo, cobró un significado especial, ya que Carla Giraldo no suele compartir detalles de su vida privada ni imágenes relacionadas con sus hijos en redes sociales.

Precisamente por esta razón, el momento genuino de su faceta familiar, provocó una ola de reacciones, mensajes de elogios por parte de sus millones seguidores.

Aunque no es posible identificar cuál de sus dos hijos aparece en la imagen, el detalle fue suficiente para generar conversación.

Sin duda, la publicación dejó ver un lado más cercano de Carla Giraldo, algo distinto a lo que suele compartir en sus redes sociales, donde predominan los momentos relacionados con su trabajo.

¿Cuál fue la labor reciente de Carla Giraldo que llenó de elogios?

La presentadora de La casa de los famosos Colombia también se mostró emocionada al compartir una labor solidaria en esta temporada navideña.

A través de sus historias de Instagram, reveló que estuvo entregando obsequios de Navidad a población de escasos recursos, un gesto que fue bien recibido por sus seguidores.

En la imagen que compartió, se puede observar un sector de la ciudad con niños recibiendo regalos, acompañada del mensaje: “Hoy de Papá Noel”.

Este acto generó reacciones positivas, y varios usuarios no dudaron en expresar comentarios como “muy bonito el gesto”.

