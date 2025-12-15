La Barbie Colombiana rompió el silencio tras no lograr ingresar a La casa de los famosos Colombia
Tatiana Murillo se refirió a su reciente derrota tras no lograr ingresar por votaciones a La casa de los famosos Colombia 2026.
Tras cumplirse una semana completa de votaciones, en la tarde de este domingo 14 de diciembre se conoció el último nombre de la participante elegida por el público, siendo Yuli Ruiz quien obtuvo el mayor porcentaje y por consiguiente, la ganadora de este grupo.
¿Quién fue la última participante elegida por el público para La casa de los famosos Colombia?
Tras el triunfo de la modelo, Tatiana Murillo, mejor conocida como La barbie colombiana y quien hizo parte de este último grupo, rompió el silencio para dar su opinión al respecto y dar a conocer cómo recibió la noticia de su derrota.
"Lo siento, no me quedé llorando … Me tome las calles de Paris", escribió la influencer en su más reciente post en su cuenta de Instagram.
Allí, la exaspirante a la tercera temporada del reality de convivencia, presumió unas impactantes fotografías en las que posó desde las avenidas de la capital de Francia, luciendo un elegante vestido negro largo con detalles en tela de peluche, que acompañó con un gorro del mismo color de su atuendo.
¿Cuál fue el porcentaje que sacó La barbie Colombiana en las votaciones de La casa de los famosos Colombia?
Tras finalizar el tiempo que tenía el público para votar por su favorita, reciente se conocieron los porcentajes exactos de cómo quedaron las votaciones, dejando en evidencia que, estuvieron bastante reñidas.
- Yuli Ruiz: 44,6%
- Giselle: 33%
- Tatiana: 17%
- Kim: 4,1%
- Mila: 1%
- Kelly: 02%
¿Quiénes son los participantes confirmados para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?
Con Yuli Ruiz como octava participante elegida por votaciones, cabe recordar quiénes han sido los demás participantes que ingresaron bajo las mismas condiciones, ellos son: Nicolás Arrieta, Luisa Cortina, Alexa Torrez, Lorena Altamirano, Tebi Bernal, Eidevin López y Maiker Smith.
Por otro lado, vale la pena hacer mención de los nombres de los famosos que fueron elegidos directamente por el jefe y que también harán parte del reality de convivencia, ellos son: Manuela Gómez, 'Campanita', Johanna Fadul y Marilyn Patiño.
Por ahora queda esperar para conocer quiénes serán los demás participantes que sumarán a esta experiencia, que, muy seguramente llegarán para poner a temblar la casa.