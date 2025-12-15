Maluma confesó el quebranto emocional que sintió antes de un show: “Tuve miedo”

El nombre de Juan Luis Londoño Arias, más conocido como Maluma, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser uno de los cantantes de género urbano con gran influencia a nivel internacional.

Además, el cantante ha acaparado la atención mediática tras compartir en los últimos días, la noticia de que llevará a cabo un importante proyecto a nivel digital tras el lanzamiento de su pódcast llamado: ‘Las Cosas Como Son’.

Por esta razón, Maluma ha acaparado la atención mediática al abrir su corazón con sus seguidores acerca del difícil momento que atravesó en el pasado a causa de un quebranto que tuvo a nivel emocional.

¿De qué se trata el nuevo proyecto digital de Maluma en sus redes sociales?

Recientemente, Maluma ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de compartir en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo pódcast en el que abrirá su corazón con sus seguidores acerca de hacer varias confesiones que ha tenido a nivel profesional.

Por esta razón, el cantante aprovechó la oportunidad para presentar a Manuela Gómez, a quien considera como su bioenergética, la persona con la que tuvo la oportunidad en desahogarse acerca de la presión que sintió, en especial, por los síntomas que sintió frente a un problema cardiaco.

Con base en esto, Maluma reveló que sintió algunas falencias cardiacas y, de inmediato, se realizó varios exámenes con especialistas médicos, quienes le dijeron que estaba en buenas condiciones.

¿Qué dijo Maluma acerca del difícil momento que atravesó en el pasado? | AFP: Mike Coppola

A pesar de esta preocupación, el vocalista enfatizó en el apoyo que sintió al momento de acudir a su bioenergética, un especialista encargado en equilibrar la energía de las personas, mediante varias terapias.

¿Cuál fue el quebranto emocional que atravesó Maluma antes de un show?

Por su parte, Maluma se sinceró en el pódcast, acerca de una terapia que tuvo con Manuela, quien lo apoyó en el pasado al sentir ansi3d#d, hablando públicamente por primera vez de esta condición que sintió, expresando las siguientes palabras:

“Esto nadie lo sabe, nosotros hablamos mucho en la gira de Europa y esta charla me lleva mucho al reto más grande que yo he vivido en mi vida y fue hacer una gira en medio de mucha incomodidad. Me levantaba con ansi3d#d, sino que también por el tema del sueño. Igual, yo dormía, entonces sí recurrí a medicina y cuando llegué a Europa, fue muy difícil por ese cambio de horario. Y claro, tuve muchos shows seguidos”.

¿Cómo enfrentó Maluma el difícil momento que vivió en plena gira? | AFP: Mike Coppola

Durante el pódcast, Maluma abrió su corazón acerca del difícil momento que enfrentó a nivel emocional tras lo ocupado que estuvo durante su gira. Sin embargo, utilizó todas las herramientas necesarias para asumir con la mejor actitud todos sus proyectos a nivel profesional.