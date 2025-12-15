Ornella Sierra se transforma en Mamá Noel y cautiva las redes sociales: "Ya maduré"

La creadora de contenido Ornella Sierra vive un fin de año lleno bastante navideño.

Ornella Sierra entra en modo navideño. (Foto de Ornella Sierra Canal RCN) (Foto de Mamá Noel Freepik)

En medio de la temporada decembrina, Ornella sorprendió al mostrar cómo se preparaba para una aparición especial en televisión.

¿Cómo fue el disfraz de Mamá Noel de Ornella Sierra en Buen Día Colombia?

La influencer compartió un video en sus redes sociales donde reveló el paso a paso de su transformación en Mamá Noel.

“Ya maduré”, expresó Ornella Sierra en su publicación.

La creadora estuvo presente en el programa matutino Buen Día Colombia del Canal RCN, donde además de lucir su disfraz navideño, elaboró una receta navideña.

Con creatividad y carisma, Ornella dejó ver que ya se puso en modo Navidad, contagiando a la audiencia con el espíritu festivo.

¿Ornella Sierra tiene pareja sentimental?

Ornella recibe las fechas navideñas en compañía de su nueva pareja, Humberto Vargas.

A la pareja se le ha visto disfrutando de diferentes eventos, entre ellos uno de los conciertos del barranquillero Beéle, donde la creadora se mostró muy enamorada y feliz.

Hace unos días, Ornella Sierra también compartió con sus seguidores una noticia que generó ternura: anunció que se convirtió en mamá de dos pequeños perros llamados Nello y Caramelo.

Con orgullo, describió a Nello como su favorito por tener los ojos de diferente color y un carácter inquieto que lo hace único, mientras que Caramelo se distingue por ser más tranquilo y sereno, aportando equilibrio a la dupla.

La llegada de estas mascotas suma un nuevo capítulo a la vida de la creadora, quien no solo disfruta de la temporada navideña en compañía de su pareja Humberto Vargas, sino que ahora también comparte la alegría de tener a sus dos fieles compañeros.

Además de los cambios personales y profesionales que han marcado su fin de año, Ornella Sierra reveló que atraviesa un proceso médico para tratar de controlar la hormona leptina, encargada de regular el apetito.

En su caso, esta hormona no funciona correctamente, lo que le genera un desorden hormonal que le impide controlar la sensación de hambre.

La creadora explicó que esta condición la lleva a comer con frecuencia y sin poder detenerse, una situación que ha impactado su rutina diaria y que ahora enfrenta con disciplina y acompañamiento médico.