Javier Jattin reveló detalles de su casting para Chepe Fortuna

Chepe Fortuna regresó a las pantallas de Canal RCN para acompañar y alegrar las noches decembrinas, despertando la nostalgia de los televidentes que recuerdan esta historia como una de las más queridas de la televisión colombiana.

En medio de este regreso, Javier Jattin estuvo como invitado en el programa Buen día Colombia, donde habló sobre su experiencia interpretando a José ‘Chepe’ Fortuna y recordó varios momentos clave de la producción, entre ellos, cómo fue el proceso de casting que lo llevó a quedarse con el personaje principal.

¿Cómo fue el casting de Javier Jattin para Chepe Fortuna?

Durante la entrevista en Buen día Colombia, el actor compartió detalles inéditos de su audición para la novela. Mientras en el programa mostraban una escena de Javier junto a Judy Henríquez, quien interpretó a Doña Jo, la abuela de Chepe en la historia, el actor no ocultó su emoción al verla nuevamente en pantalla.

“Ay miren a mi abuela hermosa. Un beso a mi Judy”, expresó Javier Jattin entre risas y con evidente cariño.

El actor confesó que su primer casting para Chepe Fortuna fue justamente junto a Judy Henríquez, una experiencia que recuerda con mucha emoción y nervios. Para él, trabajar desde el inicio con una actriz de su trayectoria fue un honor y, al mismo tiempo, un reto que lo marcó profundamente.

“Me acuerdo perfectamente del primer casting que hice en Chepe Fortuna fue con Judy. Yo no me lo creía, yo decía: ‘se me va a salir el corazón’ con mi abuela Judy”, relató el actor, destacando la admiración que sentía por compartir escena con ella incluso antes de ser elegido oficialmente para el papel.

¿Qué personaje interpretó Javier Jattin en Chepe Fortuna?

En la novela, Javier Jattin dio vida a José ‘Chepe’ Fortuna, un pescador humilde, soñador y lleno de esperanza, que vive en el barrio El Tiburón. Chepe es un hombre que cree en los sueños, interpreta señales y desea cambiar la realidad de su comunidad, marcada por distintas problemáticas sociales.

Uno de los grandes anhelos de Chepe es convertirse en alcalde para transformar su barrio y brindar mejores oportunidades a sus habitantes. Su lucha no solo es personal, sino colectiva.

En medio de esta historia, Chepe se enamora de Niña Cabrales, una mujer de clase alta. Aunque ambos desean estar juntos, su relación enfrenta múltiples obstáculos, desde las diferencias sociales hasta las personas que se oponen a su amor.

Chepe es retratado como un hombre trabajador, noble y persistente, características que hicieron que el personaje se ganara el cariño de los televidentes y se consolidara como uno de los más recordados de la carrera de Javier Jattin.

¿Qué fobia tenía Javier Jattin antes de interpretar a Chepe en Chepe Fortuna?

Durante una entrevista, el actor también reveló un detalle poco conocido sobre su preparación para el papel. Antes de grabar la novela, Javier Jattin sufría de claustrofobia, una condición que arrastraba desde su infancia y que representó un verdadero desafío durante las grabaciones.

Para interpretar a Chepe, el actor tuvo que aprender a bucear, ya que varias escenas se desarrollaban en el mar y bajo el agua. Este proceso no fue sencillo, pues su claustrofobia le dificultaba completar las clases y mantenerse tranquilo en espacios cerrados.

Sin embargo, con disciplina, acompañamiento y esfuerzo, Javier logró enfrentar ese miedo y superarlo poco a poco, permitiéndole cumplir con las exigencias del personaje y avanzar en la producción sin que este obstáculo lo detuviera.

El actor destacó que esta experiencia fue clave no solo a nivel profesional, sino también personal, ya que le permitió vencer una fobia que lo había acompañado durante años y demostrar que estaba dispuesto a asumir grandes retos por su trabajo.

El regreso de Chepe Fortuna a la pantalla reafirma el impacto que tuvo la novela en la audiencia y permite que nuevas generaciones conozcan la historia de este personaje entrañable, mientras que los seguidores de siempre reviven una producción que sigue siendo recordada con cariño.