Estos son los famosos que han ingresado por decisión del público en cada temporada a La casa de los famosos Col

Este domingo 14 de diciembre finalizaron oficialmente las votaciones del público para definir a los ocho participantes que ingresarán a La casa de los famosos Colombia gracias al respaldo de los televidentes.

Durante ocho semanas consecutivas, se habilitaron jornadas de votación en las que distintos grupos de seis aspirantes competían entre sí, y el público debía elegir a uno para asegurar su ingreso al reality.

Con el cierre de esta etapa, ya se conocen los nombres de los ocho nuevos habitantes elegidos por votación popular. Sin embargo, estas votaciones no siempre han estado presentes desde el inicio del programa, por lo que vale la pena hacer un recorrido por la forma en que el público ha tenido participación directa en la elección de participantes a lo largo de las distintas temporadas del reality.

¿La primera temporada de La casa de los famosos tuvo ingreso por votación?

En la primera temporada de La casa de los famosos Colombia no existieron las votaciones de ingreso por el público al inicio de la competencia. En ese momento, todos los habitantes fueron seleccionados de manera exclusiva por El Jefe, quien definió el grupo inicial que entró a la casa.

No obstante, a mitad del reality, El Jefe anunció una dinámica inesperada: el ingreso de nuevos participantes elegidos directamente por el público. Para ello, se presentó un grupo de ocho aspirantes y se abrió una votación en la que los televidentes debían escoger a sus cuatro favoritos.

Los participantes que lograron ingresar fueron Nanis Ochoa, Camilo Pulgarín, Tania Valencia y Miguel Bueno. Sin embargo, uno de estos nuevos habitantes incumplió una de las reglas fundamentales del programa al divulgar información del exterior. Ante esta situación, El Jefe tomó la decisión de expulsar a Nanis Ochoa de manera inmediata, dejando claro que las normas del juego son estrictas e inquebrantables.

Nanis Ochoa fue expulsada de la casa por divulgar información de afuera. (Foto Canal RCN)

Debido a esta expulsión, Sebastián González ingresó a la casa como reemplazo. Su paso por el reality lo convirtió en uno de los participantes más recordados y queridos por el público de esa temporada.

Sebastián González entró como reemplazo luego de la expulsión de Nanis Ochoa. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes fueron los participantes elegidos por el público en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

La dinámica de votaciones desde el inicio del programa se implementó oficialmente en la segunda temporada del reality. En esta edición, el público tuvo la posibilidad de decidir, desde el primer momento, quiénes serían algunos de los habitantes que entrarían a la casa.

Los participantes elegidos por votación popular fueron Melissa Gate, Emiro Navarro, Yaya Muñoz, Juan Ricardo Lozano “Alerta”, Camilo Trujillo y La Jesuu.

En la segunda temporada de La casa de los famosos, seis participantes ingresaron al reality tras ser elegidos por el público. (Foto Canal RCN)

En el grupo de aspirantes de Melissa Gate también se encontraba Manuela Gómez, quien no logró el respaldo suficiente en ese momento. Sin embargo, su nombre volvería a sonar en el reality, ya que en la nueva temporada ingresará de manera directa por decisión de El Jefe.

De igual forma, en el grupo de Camilo Trujillo figuraba Altafulla, quien no alcanzó el nivel de votación necesario para ingresar en la primera etapa. Más adelante, El Jefe decidió darle una oportunidad y permitir su ingreso a mitad de la competencia. Esta decisión terminó siendo clave, pues el barranquillero se consolidó como el ganador de esa edición.

De los participantes elegidos por el público en esa temporada, cuatro lograron llegar al top 10: Melissa Gate, Emiro Navarro, Camilo Trujillo y La Jesuu.

Cabe recordar que La Jesuu había sido eliminada previamente del reality. Sin embargo, gracias a un beneficio obtenido por La Toxi Costeña, quien tuvo la posibilidad de revivir a uno de sus excompañeros, fue elegida para regresar a la competencia, marcando uno de los momentos más comentados de la temporada.

¿Quiénes son los participantes elegidos por el público de la tercera temporada de la casa de los famosos col 3?

El primer participante elegido fue Nicolás Arrieta, quien logró más de la mitad del respaldo del público al obtener el 52,67 % de los votos. El bogotano es reconocido por su faceta como creador de contenido polémico e influyente. Se caracteriza por una personalidad fuerte, directa y sin filtros, y por no temerle a la confrontación cuando considera que otros influenciadores están engañando a sus seguidores.

La segunda participante confirmada fue Alexa Torrex. La cucuteña obtuvo el 65,6 % de los votos. Además de creadora de contenido, es cantante y tiene 25 años. Su crecimiento en redes sociales se debe a su naturalidad, carisma y energía.

El tercer confirmado fue Esteban Bernal, conocido en redes sociales como Tebi. Modelo y creador de contenido, recibió el 41,2 % de los votos de su grupo. Con más de 600 mil seguidores, ha construido una comunidad sólida gracias a su experiencia en realities y a su contenido enfocado en el ejercicio y el bienestar físico.

Luisa Cortina se convirtió en la cuarta habitante confirmada por votación del público. La creadora de contenido sincelejana obtuvo el 38,4 % de los votos. Además de influencer, fue reina en 2016 y se describe como una mujer competitiva, fuerte y de carácter firme.

Nicolás Arrieta, Alexa Torrez, Tebi Bernal y Luisa Cortina fueron los primeros cuatro elegidos por el público. (Foto Canal RCN)

El quinto participante en ingresar a la competencia fue Eideven López, quien alcanzó el 51,7 % de los votos de su grupo. El vallenato es actor y creador de contenido, y ha participado en producciones reconocidas como Leandro Díaz.

La sexta participante confirmada fue Lorena Altamirano, quien obtuvo el 33 % del respaldo del público. La actriz caleña ganó mayor reconocimiento tras la participación de su pareja, El Flaco Solórzano, en la temporada 2025 de La casa de los famosos Colombia.

El séptimo confirmado fue Maiker Smith, creador de contenido y humorista antioqueño, quien obtuvo el 44,4 % de los votos de su grupo. Maiker se caracteriza por convertir situaciones cotidianas en humor, utilizando expresiones y referencias propias de su región.

La última participante confirmada por votación fue Yuli Ruiz, quien obtuvo el 44,60 % de los votos. Es creadora de contenido, modelo y empresaria. Tiene 32 años, está soltera y nació en el Quindío. Ingresará sin pareja a la competencia y ha manifestado que no se cierra a la posibilidad de encontrar el amor dentro de la casa.