Karol G reveló detalles de sus vacaciones en Hawái y presumió a su acompañante: no es Feid

La icónica cantante colombiana del género urbano, Karol G, sorprendió en las últimas horas al revelar que durante el último mes disfrutó de unas paradisiacas vacaciones en Hawái. Sin embargo, lo que más llamó la atención, además de su drástico cambio de look, fue la persona que la acompañó en esta travesía, pues no se trató de Feid, lo que avivó los rumores de una posible ruptura con el cantante.

¿Con quién disfrutó Karol G sus vacaciones en Hawái?

El pasado domingo 14 de diciembre Karol G reapareció en sus redes sociales con una explosión de contenido en el que reveló gran parte de lo que había vivido en el último mes tras ausentarse de sus redes sociales por pequeñas temporadas. Y es que la reconocida cantante se tomó un mes entero para disfrutar de unas merecidas vacaciones en Hawái.

Fans analizan cada detalle tras las misteriosas publicaciones de Karol G y Feid. Foto AFP/Dia Dipasupil

Además de enseñar su nuevo y drástico look, Karol G hizo mención especial a una persona que la acompañó durante esta travesía, dejando claro que no había sido Feid, avivando así los rumores de una posible ruptura entre la pareja de artistas.

Se trata de Joha Arango, la asistente de Karol G, quien habría acompañado a la cantante a realizar diversas actividades en este lugar: "a @johaarango9 gracas por ser mi compañera de aventura. Hicimos muchas cosas juntas también".

¿Karol G estuvo acompañada de su familia en sus reciente vacaciones en Hawái?

Vale la pena destacar que Karol G también contó con la compañía de su familia, quienes decidieron pasar los últimos cinco días de este viaje acompañando a la cantante en un plan bastante inesperado: acampar.

Los rumores de que Karol G y Feid terminaron se mantienen latentes | Foto Mike Coppola / AFP.

Pues al parecer este plan le hacía mucha ilusión a la joven cantante quien manifestó que pasó estos días en medio de la nada con ellos disfrutando de una playa en Kawai.

"Mi familia que llegaron los últimos cinco días para ir conmigo a Kawai a acampar, en medio de la nada, frente al mar"

Sin embargo, en ningun momento hizo mención a su pareja sentimental Feid, avivando así los rumores de una posible ruptura amorosa.