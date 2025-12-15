Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hailey Bieber reaparece con un icónico look y se convierte en tendencia

Descubre el nuevo look de Hailey Bieber y su nueva posición como un referente en la moda y la belleza.

Hailey Bieber responde a críticas
Hailey Bieber responde a críticas sobre su apariencia: comentarios “trans” no la afectan. (Foto Jon Kopaloff / AFP)

Hailey Bieber sorprendió a sus seguidores al despedirse de su melena larga y regresar a uno de los estilos que definió su identidad estética en los últimos años, el bob cut.

¿Por qué el bob de Hailey Bieber vuelve a marcar tendencia?

No es la primera vez que la modelo convierte este corte en un fenómeno global, su regreso al bob no solo despierta nostalgia, sino que reactiva una silueta que muchas asocian con seguridad, frescura y poder femenino.

 

El bob de Hailey es un corte que se adapta fácilmente a distintos estilos de vida, desde jornadas cotidianas hasta alfombras rojas, lo que explica su impacto inmediato en redes sociales y editoriales de moda.

¿Cómo encaja el look de Hailey Bieber con su estética actual?

El nuevo corte dialoga perfectamente con el universo visual que Hailey ha construido en los últimos años junto a una tendencia que, apuesta por la piel luminosa, el maquillaje sutil y un cabello que luce sano más que excesivamente estilizado.

Hailey Bieber reaparece con su icónico bob cut, uno de los cortes más influyentes de los últimos años.
Hailey Bieber reaparece con su icónico bob cut, uno de los cortes más influyentes de los últimos años. (Foto Rich Fury / AFP)

Un corte muy de los 90 que a diferencia de otras versiones, se percibe flexible y versátil, y puede llevarse con la raya al centro, ondulado o completamente liso, adaptándose a diferentes contextos sin perder su esencia minimalista.

¿En qué se diferencia este de sus looks anteriores?

Aunque Hailey ha experimentado con distintos largos y estilos, este corte tiene una carga simbólica especial, pues hace algunos años se convirtió en un ícono de moda al posicionarlo como uno de los cortes más solicitados entre sus seguidoras.

El bob cut de Hailey Bieber confirma el regreso de los estilos noventeros con un enfoque moderno.
El bob cut de Hailey Bieber confirma el regreso de los estilos noventeros con un enfoque moderno. (Foto Jamie McCarthy / AFP)

Pues resalta la línea de la mandíbula y aporta un aire fresco y sereno que refleja una energía femenina más madura y vuelve a enviar un mensaje claro, la verdadera tendencia está en sentirse cómoda, auténtica y fiel a su propio estilo.

