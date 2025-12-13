¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

El universo de Ferxxo volvió a sacudirse y esta vez no fue por una canción nueva, sino por un anuncio que dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas.

Feid sorprendió al revelar que estrenará su documental titulado “XTHE ENDX”, una producción que llegará a diferentes salas de cine en Colombia el próximo 16 de diciembre y que, además, podrá verse de manera gratuita.

¿Qué significa realmente “XTHE ENDX” de Feid?

El mensaje, compartido a través de sus historias de Instagram, fue breve, pero lo suficientemente contundente como para desatar teorías, especulaciones y una ola de expectativa en redes sociales.

El título del documental no pasó desapercibido, para muchos fans, “XTHE ENDX” suena a cierre, despedida o transformación, sin mayor contexto ni explicaciones oficiales, el anuncio abrió la puerta a interpretaciones sobre el futuro artístico del cantante paisa, quien en los últimos años se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del género urbano latino.

El nombre del documental ha sido el principal detonante del misterio, pues algunos seguidores consideran que podría simbolizar el cierre del personaje que Feid ha construido en esta etapa de su carrera, para dar paso a una versión más cercana a sus inicios musicales.

¿Qué se espera del documental de Feid?

Aunque no se han revelado detalles concretos sobre el contenido, se presume que “XTHE ENDX” mostrará el proceso personal y creativo del cantante a lo largo de los últimos años.

Desde sus comienzos en la música, pasando por los momentos de crecimiento, los desafíos y las decisiones que lo llevaron a convertirse en un referente del género, el documental podría ofrecer una mirada más íntima y honesta de su recorrido.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. (AFP / Hector Vivas)

El hecho de que el estreno sea gratuito y en salas de cine ha sido interpretado como un gesto de agradecimiento hacia sus seguidores en Colombia.

¿Estamos ante el fin de Ferxxo o una transformación?

Algunos temen que el artista esté preparando una despedida, mientras otros confían en que se trata de una evolución necesaria para seguir creciendo creativamente, no sería la primera vez que un artista decide cerrar una etapa para reinventarse y explorar nuevos sonidos o narrativas.

“XTHE ENDX”: el anuncio que tiene a los seguidores de Feid en suspenso total. (Foto de Noam Galai/AFP)

Por ahora, la incertidumbre se mantiene y las redes continúan llenándose de teorías, mensajes de apoyo y expectativa ante posibles declaraciones oficiales.

Lo único confirmado es la fecha y el lugar, el 16 de diciembre, en diferentes cines del país, los seguidores de Feid tendrán la oportunidad de descubrir, en primera fila, qué hay detrás de “XTHE ENDX” y si realmente estamos presenciando el fin de una era.