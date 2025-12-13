Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al confirmar que desde hace un tiempo habían decidido de cambiar de casa. Esto luego de anunciar junto a Paola Jara su repentina separación por temas laborales.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se separaron?

El pasado viernes 12 de diciembre Paola Jara y Jessi Uribe compartieron con sus seguidores la triste experiencia que se encuentran viviendo a pocos días de que su hija Emilia cumpla su primer mes de vida, pues por temas laborales el cantante tendrá que alejarse por una temporada de su esposa y su bebé.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Sin embargo, esta es una decisión temporal para cumplir con la agenda profesional del artista y así poder continuar con su carrera profesional, aunque esto implique sacrificar un poco su vida personal.

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”, mencionó Paola Jara en aquella ocasión junto a una fotografía de Jessi Uribe cargando a la pequeña Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se mudaron de su casa?

Ahora bien, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Jessi Uribe confirmó a sus millones de seguidores que junto a su esposa habían tomado la decisión de mudarse de casa para una más amplia y cómoda que cumpliera con sus necesidades actuales.

Paola Jara. | Foto: Buen Día, Colombia

De esta manera, con un video compartido en las historias de su cuenta oficial el reconocido cantante enseñó cada rincón de su hogar no solo para enseñar cómo estaba distribuida, sino también presumir su lujosa decoración navideña.

Allí se pudo observar que la casa cuenta con una amplia entrada que conduce a un gran comedor integrado con la sala, donde destaca una cálida chimenea adornada con una villa de Santa Claus y un enorme piano blanco. Además, un gigante árbol de Navidad, completamente decorado con luces y brillantes adornos, se llevó todas las miradas.

Sin duda alguna el recorrido despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar cada detalle de la vivienda y destacar el nivel de lujo que los rodea.