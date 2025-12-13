Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe hizo un house tour de su nueva casa tras anunciar repentina separación con Paola Jara

Jessi Uribe mostró cada rincón de su nuevo hogar, tras anunciar repentina separación con Paola Jara.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara.
Jessi Uribe compartió un house tour de su nueva casa con Paola Jara. (Foto Canal RCN | AFP: Romain Maurice).

El reconocido cantante de música popular Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al confirmar que desde hace un tiempo habían decidido de cambiar de casa. Esto luego de anunciar junto a Paola Jara su repentina separación por temas laborales.

Artículos relacionados

¿Jessi Uribe y Paola Jara se separaron?

El pasado viernes 12 de diciembre Paola Jara y Jessi Uribe compartieron con sus seguidores la triste experiencia que se encuentran viviendo a pocos días de que su hija Emilia cumpla su primer mes de vida, pues por temas laborales el cantante tendrá que alejarse por una temporada de su esposa y su bebé.

Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada
Paola Jara y Jessi Uribe sorprenden al anunciar una separación temporal inesperada. (Foto AFP: Frazer Harrison).

Sin embargo, esta es una decisión temporal para cumplir con la agenda profesional del artista y así poder continuar con su carrera profesional, aunque esto implique sacrificar un poco su vida personal.

Artículos relacionados

“Que el papá se tenga que ir a trabajar nos está dando muy duro, @jessiuribe3 te amamos”, mencionó Paola Jara en aquella ocasión junto a una fotografía de Jessi Uribe cargando a la pequeña Emilia.

¿Jessi Uribe y Paola Jara se mudaron de su casa?

Ahora bien, en una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, Jessi Uribe confirmó a sus millones de seguidores que junto a su esposa habían tomado la decisión de mudarse de casa para una más amplia y cómoda que cumpliera con sus necesidades actuales.

Sale a la luz foto de la ecografía de la hija de Jessi Uribe y Paola Jara antes de nacer: así luce
Paola Jara. | Foto: Buen Día, Colombia

De esta manera, con un video compartido en las historias de su cuenta oficial el reconocido cantante enseñó cada rincón de su hogar no solo para enseñar cómo estaba distribuida, sino también presumir su lujosa decoración navideña.

Artículos relacionados

Allí se pudo observar que la casa cuenta con una amplia entrada que conduce a un gran comedor integrado con la sala, donde destaca una cálida chimenea adornada con una villa de Santa Claus y un enorme piano blanco. Además, un gigante árbol de Navidad, completamente decorado con luces y brillantes adornos, se llevó todas las miradas.

Sin duda alguna el recorrido despertó todo tipo de reacciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar cada detalle de la vivienda y destacar el nivel de lujo que los rodea.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

J Balvin aseguró haber sufrido un infarto durante su más reciente concierto J Balvin

J Balvin sufrió infarto en su más reciente concierto en Medellín, Colombia

J Balvin reveló públicamente que durante su más reciente concierto en Medellín sufrió un infarto.

Dani Duke se sinceró sobre cambios en su vida Dani Duke

Dani Duke reapareció en redes y sorprendió al hacer sincera confesión sobre su vida

Dani Duke se sinceró sobre un proceso que viene adelantando en su vida en el último tiempo y dejó revelador mensaje.

Shakira habría retomado su historia de amor con Antonio de la Rúa, según la prensa Shakira

Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación, según medios internacionales

Medios argentinos aseguran que Shakira y Antonio de la Rúa oficializaron su relación desde hace un tiempo.

Lo más superlike

Muere la actriz Béatrice Picard, la voz de Marge Simpson Talento internacional

Fallece reconocida actriz de doblaje de 'Los Simpson': ¿de quién se trata?

El fallecimiento de la actriz de doblaje de 'Los Simpson' fue confirmado por sus hijos a través de redes sociales, generando conmoción.

Feid anunció a través de Instagram el estreno de su documental “XTHE ENDX”. Feid

¡Fin de una era! Feid anuncia su documental “XTHE ENDX” ¿cuándo se estrena?

Persona con su mascota durante la celebración de fin de año. Mascotas

¿Cómo proteger a tus mascotas de los fuegos artificiales en Navidad y Año Nuevo? Te explicamos

Belinda lanza “Heterocromía” y nos deja ver un lado más maduro de su música. Belinda

Belinda se sincera sobre su estado sentimental tras el lanzamiento de "heterocromía"

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue Talento internacional

¡Luto en el cine! Falleció distinguido actor en las últimas horas de manera inesperada: así fue