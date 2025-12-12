Jhonny Rivera rompe el silencio sobre el estado de salud de Andy Rivera

El reconocido cantante Jhonny Rivera rompió el silencio sobre los rumores que apuntan a que su hijo, Andy Rivera, estaría atravesando un difícil momento de salud. Cabe recordar que, años atrás, el joven artista enfrentó episodios de depresión que lo llevaron a alejarse de las redes sociales y de la industria musical.

¿Cuál es el estado de salud real de Andy Rivera, hijo de Jhonny Rivera?

Jhonny Rivera aprovechó una pregunta realizada por uno de sus fanáticos a través de su más reciente dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación de salud actual de su hijo Andy Rivera.

El cantante cuestionó el hecho de que en redes sociales comenzaran a circular imágenes antiguas de Andy Rivera para asegurar, sin fundamentos, que el joven artista se encontraba atravesando una vez más por problemas de salud con la única intención de lograr ser virales en redes sociales.

“Yo no sé por qué hay unas páginas que les dio por inventarse cosas simplemente por tener viralidad. Cogieron unas fotos de Andy viejísimas y que estaba súper enfermo, hasta la vida y la muerte”.

El reconocido cantante manifestó que no se había referido a este tema con anterioridad, porque no quería generar más ruido que dichas páginas lograran su cometido: “es como mejor ignorar eso”

Así mismo, aseguró que Andy Rivera se encontraba en perfecto estado y que incluso se encontraba de lanzamiento musical con un nuevo sencillo.

“Andy está muy bien, lanzó canción, una canción buenísima”

¿Cuál es la nueva canción de Andy Rivera?

El pasado jueves 11 de diciembre Andy Rivera sorprendió con el lanzamiento de ‘Tiene novio’, su nuevo sencillo en el que le canta a un amor prohibido. El joven artista retomó su carrera musical tras dos meses de su último estreno junto a Napa Básico.

Su canción ‘Tiene novio’ ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, además de contar con un video musical en la plataforma de videos YouTube que ya acumula cerca de ciento cincuenta mil reproducciones y más de cinco mil ‘me gusta’.