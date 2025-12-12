Isabella Ladera sorprende cantando en redes y los fans afirman que superó su ruptura con Beéle

Isabella Ladera volvió a ser tendencia en redes sociales tras subir un video en el que aparece cantando. La publicación llamó la atención entre sus seguidores, quienes lo interpretaron como una señal de que ya habría superado su ruptura con el cantante Beéle.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Isabella Ladera superó su ruptura con Beéle?

A través de su cuenta de Instagram, la influencer publicó un video en el que se le ve sonriente interpretando una canción de fondo, acompañado del mensaje: “Y te mereces todo🍃✨🫰🏽”.

Muchos fans interpretaron que Isabella estaba interpretando una canción de Beéle, lo que generó diversas especulaciones sobre su estado emocional. Para varios seguidores, esta elección musical fue una señal de que la influencer ya habría superado la relación con su expareja.



Entre los comentarios más destacados se leen: “Me encanta saber que vuelves a usar su música porque va mucho con tu vibra”, “Amo que vuelvas a usar su música”, “Amo demasiado, porque yo a él lo conocí por tiiiii”, “No entiendo, usa la música de su ex? Me explican?”, “¡¡Reconciliación a la vista!!”

Artículos relacionados Norma Nivia Norma Nivia y Mateo Varela anunciaron importante paso en su relación y Yina Calderón reaccionó

¿Qué canción interpretó Isabella Ladera en su video de Instagram?

Los comentarios que se destacaron en el post, en realidad, se trataban de un malentendido: la canción que interpreta lsabella no es de Beéle, sino que se trata de UWAIE del cantante Kapo.

Isabella Ladera sorprende con video en Instagram / (Foto de AFP)

Isabella está directamente relacionada con este tema porque es una de las modelos principales del videoclip oficial. Su participación no se limita a un cameo; aparece en varias escenas clave, acompañando al cantante en momentos destacados del video y formando parte activa de la propuesta visual.

Esta conexión profesional explicaría por qué la influencer eligió la canción para su video, aunque los fans interpretaron erróneamente la publicación como un mensaje relacionado con su vida sentimental.

Artículos relacionados Viral El caso del Sr. Yuan: el hombre con 17 novias que fue descubierto tras un accidente de tránsito

¿Qué relación tiene Isabella Ladera con Kapo?

Los nombres de Isabella Ladera y Kapo han sido vinculados por una polémica que surgió a inicios del 2025. La influencer promovió la música de Kapo en varias ocasiones, incluso subiendo a bailar con él en un concierto, lo que generó rumores sobre un supuesto acercamiento.

La relación de Isabella Ladera y Kapo llama la atención / (Fotos de AFP)

Carolina Picorios, la entonces pareja del cantante, insinuó que Isabella habría tenido un comportamiento inapropiado, mientras que Ladera negó cualquier tipo de coqueteo, afirmando que su relación con el artista es estrictamente profesional y basada en la admiración por su música.

Tras estas aclaraciones, el tema pasó a un segundo plano en la conversación digital. La polémica se convirtió en un episodio mediático aislado que, aunque generó debate momentáneo, no tuvo continuidad ni más declaraciones por parte de las involucradas.