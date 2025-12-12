Carla Giraldo presumió el talento de su hijo para tocar la batería

La presentadora Carla Giraldo se mostró muy orgullosa de uno de sus hijos al mostrar el sorprendente talento que tiene para la música.

¿Hijo de Carla Giraldo es músico?

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, compartió un video en el que enseñó a su pequeño tocando la batería.

En la grabación se ve al joven dando lo mejor de sí con dicho instrumento musical, al parecer, en medio de una presentación.

Con dicho video, la actriz aprovechó para dedicarle unas emotivas palabras y demostrar lo orgullosa que está de él.

"Cosita de mamá", escribió sobre la publicación y agregó un emoji de corazón.

Tras su revelación, logró miles de corazones y reacciones de los internautas que quedaron sorprendidos con el talento musical del niño y con lo que grande está, pues Carla Giraldo no suele mostrar mucho a sus hijos en redes sociales, debido a que suele ser más reservada con su vida personal, alejando este aspecto de su privacidad de la opinión pública.

¿Cuántos hijos tiene Carla Giraldo?

La actriz y presentadora Carla Giraldo tiene dos hijos, Adrián y Damián, quienes nacieron en los años 2014 y 2015 respectivamente, fruto de su pasada relación con el empresario y DJ Mauricio Fonnegra, de quien se separó hace un buen tiempo.

Actualmente, Carla Giraldo goza de una buena relación con sus hijos y disfruta de su nuevo romance con Roberto Asís, de quien se ha mostrado muy enamorada.

Por ahora, la paisa se ha mostrado muy feliz de estar a puertas de dar comienzo a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual presentará nuevamente con Marcelo Cezán.

Ya hay 10 participantes confirmados para ingresar al reality, donde siete de ellos han sido elegidos por el público y tres por el Jefe como lo son Manuela Gómez, Campanita y Johanna Fadul, quienes aseguraron que esperan dar lo mejor de ellos para que sus fanáticos conozcan más sobre sus vidas y personalidades; además de darle su toque particular a la competencia.