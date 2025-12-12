La Liendra habla de su cambio de contenido en redes: "Me siento conectado con todo el público"

Caminar por las calles se ha convertido en un ritual de calma para La Liendra.

La Liendra asegura que ha conectado más con sus seguidores desde que cambió el contenido en sus redes sociales.

El influenciador asegura que esos momentos le permiten respirar distinto y sentir la cercanía de la gente, una experiencia que hoy vive con más gratitud que nunca.

¿Por qué La Liendra siente que el cambio en su contenido lo ayudó a ser más querido por su público?

A través de sus historias de Instagram, compartió que salir a caminar lo hace sentir mejor y más tranquilo.

Explicó que desde que cambió la dirección de su contenido en redes sociales y se enfocó en documentales y piezas con mayor trasfondo, ha logrado conectar con públicos de todas las edades.

Esa transformación también le ha permitido percibir un reconocimiento distinto: ahora, cada vez que sale, recibe saludos más cálidos por parte de sus seguidores.

“Últimamente me siento conectado con todo el público”, expresó La Liendra en su publicación.

¿Sobre qué son los documentales de La Liendra?

Uno de los proyectos más destacados de esta nueva etapa fue su documental sobre los sucesos de Armero, que acumula millones de reproducciones en YouTube y se convirtió en un ejercicio de memoria colectiva.

A este trabajo se suman otros como el recorrido por los restos de Pablo Escobar, la mirada a quienes preparan a los fallecidos, la exploración del Nevado del Tolima y hasta un especial sobre los hechos ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001.

En medio de este crecimiento profesional, La Liendra también compartió un momento de nostalgia.

Recordó a su abuela fallecida y confesó que desde su ausencia las fechas navideñas no tienen el mismo brillo.

La historia de La Liendra refleja cómo un cambio de rumbo puede transformar no solo la percepción del público, sino también la manera en que un influenciador se relaciona con su propia vida.

Ese contraste entre la madurez de su contenido y la sensibilidad de sus emociones muestra la evolución de La Liendra como figura pública.

Ya no se trata únicamente de entretener, sino de dejar huella a través de relatos que invitan a reflexionar sobre la historia, la cultura y la vida misma.

Su apuesta por los documentales lo ha llevado a explorar temas que antes parecían lejanos a su estilo, pero que hoy lo consolidan como un creador capaz de generar emociones fuertes en su comunidad digital.

Cada producción se convierte en un puente entre generaciones, un espacio donde jóvenes y adultos encuentran un motivo para detenerse y mirar más allá de lo cotidiano.

La Liendra transita una etapa distinta, marcada por la búsqueda de sentido y la necesidad de aportar algo más profundo al mundo digital.

Su camino demuestra que las redes sociales pueden ser un espacio para el entretenimiento, pero también para la educación.