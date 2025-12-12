Luisa Fernanda W es elogiada tras cumplir importante sueño

La influenciadora Luisa Fernanda W cumplió uno de sus más grandes sueños al ser portada de una importante revista.

Artículos relacionados Talento internacional Fallece Wenne Alton Davis tras un accidente de tránsito en Manhattan; así fue el fatal suceso

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W tras cumplir su sueño?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 19 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías en las que dio a conocer el resultado de haber modelado para la revista Marie Claire.

En las instantáneas enseñó una Luisa más arriesgada y con más fuerza, además de seguir luciendo glamourosa y elegante.

"Qué manera tan hermosa de cerrar el año. Esta portada siempre fue un sueño para mí, y hoy verla hecha realidad me recuerda que el trabajo constante sí abre caminos", escribió en la descripción de la publicación.

Asimismo, agregó que hacer dichas fotografías fue un recordatorio de cuánto puede crecer un sueño cuando se trabaja con entrega.

Artículos relacionados Mateo Varela Norma Nivia y Mateo Varela sorprenden al dar emocionante noticia, ¿bebé en camino?

¿Cómo reaccionaron los internautas tras las fotos de Luisa Fernanda W?

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de elogios y aplausos por su sorprendente belleza y por volverse un icónico de la moda para muchas, luego de su sorprendente transformación a la hora de vestir.

Muchos también agradecieron por revelar su proceso, pues con cada publicación los motiva para que puedan seguir luchando por sus sueños.

Artículos relacionados Talento nacional Murió el artista Casiano y Pirlo le dedicó emotivo mensaje

Por ahora, la influenciadora se encuentra en Colombia, a donde viajó para disfrutar de estas fechas decembrinas junto a su familia y la de su pareja, el cantante Pipe Bueno, quien además tiene varios compromisos labores en esta época navideña, debido a que a por su música suele ser contratado en varios shows a nivel nacional.

De igual manera, sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su contenido de outfits, tips de belleza, maternidad y estilo de vida que tanto suele acaparar la atención de sus fieles admiradores.

Gracias a su labor en redes sociales, recientemente fue reconocida por la revista Forbes como una de las mejores creadoras de contenido del 2025 junto a grandes colegas como La Segura, Daniela Álvarez, Tatiana Franko, Silvy Araujo, entre otros.