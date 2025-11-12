Murió el artista Casiano y Pirlo le dedicó emotivo mensaje

El artista Casiano, conocido en el movimiento urbano de Cali, falleció y su amigo, el cantante Pirlo le dedicó emotivas palabras tras su partida.

¿Qué se sabe de la muerte de Casiano?

Los fanáticos del género urbano colombiano fueron sorprendidos con la noticia del lamentable fallecimiento del cantante Casiano, quien habría perdido la vida en un hecho de vi*lencia.

Hasta el momento se desconocen detalles de su muerte y las autoridades correspondientes están en medio de las investigaciones.

Casiano era cantante de trap de Cali, conocido por canciones como "Malo Hablar" y "Terco"; además de ser gran amigo del reconocido cantante Pirlo, quien confirmó la triste noticia.

En Instagram contaba con más de 40 mil seguidores donde mostraba parte de su estilo de vida y promocionaba su música, con la que tenía grana acogida entre sus admiradores.

¿Cómo reaccionó Pirlo tras el fallecimiento de Casiano?

El artista reaccionó a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, donde expresó el dolor que siente por tener que despedir a su amigo y colega.

Con una fotografía de los dos decidió dedicarle sentidas palabras con las que demostró la gran hermandad que había entre ellos.

"Descansa en paz loco, solo usted sabía todo padre. La gente lo va a tener en su memoria siempre, está difícil creerlo, tienes la gente triste, a pesar de las diferencias y las pele*s siempre estuvimos en el mismo hogar", dijo.

Señaló lo mucho que le duele tener que despedirlo y pidió que Dios lo tenga en su gloria y pueda descansar tranquilo; además de reiterarle que siempre estará entre ellos, al igual que su legado quedará para sus seguidores.

Tras su revelación, logró varias reacciones donde muchos fanáticos del artista destacaron lo mucho que lamentan su fallecimiento y resaltaron que su música seguirá sonando.

Asimismo, enviaron todas sus condolencias y sentido pésame a la familia del artista y allegados que deben despedirlo, haciendo un importante llamado a la tolerancia y el respeto por la vida pese a las diferencias.