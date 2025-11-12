Maluma lanza su propio podcast para hablar de "temas que duelen"

Maluma sorprendió a millones de seguidores al revelar uno de los proyectos más personales de su carrera, un podcast que promete hablar de esas experiencias que no siempre se comparten públicamente, pero que todos, en algún momento, enfrentan.

Las Cosas Como Son llegará con su primera temporada a partir del 13 de diciembre, fecha en la que se estrenará el primer episodio.

¿Cómo dio a conocer Maluma el lanzamiento de su nuevo podcast?

El anuncio tomó fuerza en redes cuando el cantante publicó un mensaje en el que expresó que llevaba tiempo esperando este momento, para él, este nuevo formato representa un giro significativo en su trayectoria, no desde la música, sino desde la sinceridad y la vulnerabilidad.

Aunque siempre ha sido conocido por su carisma, su estilo urbano y su presencia en escenarios internacionales, Maluma ha demostrado en los últimos años un deseo genuino de conectar desde un lugar más humano.

¿Por qué Maluma decidió abrir un espacio para temas difíciles?

De ahí surge la idea de crear un podcast centrado en conversaciones profundas, esas que suelen incomodar, que reviven emociones intensas o que revelan procesos personales que generalmente se ocultan tras la fama y el éxito.

Maluma abre su corazón en “Las Cosas Como Son”, su nuevo podcast para hablar de lo que realmente duele. Foto AFP/Martin Bernetti

El artista compartió que este espacio nace de la necesidad de reconocer que todos atraviesan momentos complejos y que hablar de ellos no solo libera, sino que también ayuda a otros que pueden estar viviendo situaciones similares.

¿Qué tipo de temas abordará en la primera temporada del podcast de Maluma?

Maluma dejó claro que se enfocará en temas que no se tocan con facilidad, historias de vida, emociones difíciles de procesar, pérdidas, cambios profundos y situaciones que marcan la vida de una persona serán parte de la esencia del proyecto.

La idea es crear un espacio seguro en el que él mismo pueda expresarse sin filtros y, al mismo tiempo, invitar a otros a cuestionar, sanar y comprender sus propias vivencias.

“Temas que incomodan, pero sanan”: así describe Maluma su nuevo proyecto personal. /AFP: Mireya Acierto

El estreno de la primera temporada será este sábado 13 de diciembre, fecha en la que comenzará oficialmente esta nueva aventura comunicativa. Sus seguidores ya han mostrado entusiasmo y curiosidad, destacando que esta iniciativa podría mostrar una de las versiones más honestas del artista.