La Segura emocionó a sus seguidores al recibir un inesperado reconocimiento: "Sos la mejor"

La Segura reaccionó con sorpresa y alegría un logro que confirma su impacto y cercanía con sus seguidores en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
La Segura reacciona a su reconocimiento.
La Segura reaccionó a su reconocimiento como una de las creadoras de contenido más influyentes de 2025. (Foto Gladys Vega/AFP)

La creadora de contenido La Segura fue destacada por una importante revista, un reconocimiento que consolida su influencia en redes sociales y la conexión con su comunidad.

Ignacio Baladán capto el momento del reconocimiento de La Segura.
Ignacio Baladán se mostró muy orgulloso por el reconocimiento a La Segura. (Foto Canal RCN)

¿Por qué fue reconocida La Segura?

Ayer, 10 de diciembre, Bogotá fue el escenario de un encuentro exclusivo que reunió a los creadores de contenido más influyentes del país. La cita tuvo lugar en el restaurante iLatina.

El evento se convirtió en una celebración del talento digital, destacando a quienes han logrado transformar su presencia en redes sociales en verdaderos motores de negocio.

Más allá de acumular seguidores, estos creadores han sabido capitalizar su influencia para lanzar marcas de moda, líneas de maquillaje y skincare, restaurantes, agencias y colaboraciones con grandes compañías.

¿Cómo reaccionó La Segura al recibir el reconocimiento?

Ignacio Baladán, su pareja, compartió en sus historias el instante en que La Segura fue llamada a recibir el reconocimiento como una de las influencer top del 2025.

En el video se aprecia su sorpresa al levantarse para recibir el premio, mientras Baladán la felicitaba con orgullo y ternura.

En otras publicaciones, se ve a la influencer posando feliz con su reconocimiento, generando revuelo inmediato entre sus seguidores.

“Mi amorcito sos la mejor”, escribió Ignacio Baladán en su publicación.

El premio coincide con la preparación de la pareja para celebrar su primera Navidad junto a su hijo Lucca, a quien han dedicado tiempo y creatividad para que viva la magia de estas fechas.

Además, el reconocimiento llega tras la recuperación de La Segura de una intervención estética que la mantuvo en pausa con su contenido habitual en redes, aún así, fue una de las mejoras creadoras de contenido del año según la revista, demostrando que la autenticidad y la constancia son fundamentales en el mundo digital.

Este tipo de distinciones reflejan cómo la industria del entretenimiento digital en Colombia se ha consolidado como un espacio de innovación y crecimiento económico.

Reconocer a figuras como La Segura no solo visibiliza el talento individual, sino que también evidencia el papel de los creadores en la construcción de nuevas dinámicas culturales y comerciales.

La Segura recibe un reconocimiento por su impacto en redes.
La Segura recibe un reconocimiento por su impacto en redes sociales y su aporte a la economía mediante sus emprendimientos. (Foto Canal RCN)
