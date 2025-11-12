Karina García se lleva todas las miradas con fotos en un yate tras su regreso a Colombia

Karina García causó sensación en redes sociales, luego de compartir varias fotos desde una yate en Republica Dominicana, donde sus seguidores no tardaron en elogiar su figura.

¿Por qué Karina García se llevó los elogios tras fotos en yate?

La modelo e influencer paisa compartió un carrusel de imágenes en su cuenta de Instagram en las que se le ve disfrutando de la noche en Republica Dominicana con un traje de dos piezas color nude, junto a un sombrero del mismo color.

En las imágenes compartidas por Karina García se le ve posando desde distintos ángulos en la cubierta de un yate blanco, con el mar y las luces de otros barcos de fondo.

Artículos relacionados Paola Turbay Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Además de las fotografías la modelo paisa mostró un video en el que se le ve disfrutando del momento, mientras baila y mira a la cámara con su característico estilo.

Fans elogian a Karina García por su figura. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su publicación se llenó de corazones, acumulando miles de ‘me gusta’ y cientos de comentarios elogiando su figura, a pesar de que no había entrenado en un mes, como ella misma reveló recientemente en una historia de Instagram.

¿Cómo reaccionaron los fans a la imágenes de Karina García en un yate?

Como era de esperarse las fotos de Karina García causaron sensación en rede sociales, en la que recibió elogios no solo por su figura y su belleza, sino que además por lo que transmite.

Artículos relacionados Yina Calderón El nuevo look de Yina Calderón genera comparaciones con la hija de Chucky y la Chimoltrufia

Y es que sus seguidores expresaron que ahora se le ve más brillante: ‘Se le ve radiante’, fue uno de los comentarios de los internautas.

La modelo paisa, que se ha mostrado muy contenta tras sus recientes éxitos laborales, reveló que regresó al país después de más de un mes para reencontrarse con su pequeño hijo Valentino.

En el que se perdió de dos eventos importantes, como fue la ceremonia de graduación del jardín del pequeño y la celebración de Día de Velitas, en el que solo estuvo con su hija mayor, Isabella Vargas, mientras su hijo pasaba este festividad con la familia del papá.

Por lo pronto, se sabe que la modelo paisa regresó a Colombia y compartió cómo fue ese recibimiento en el aeropuerto por parte de sus fans.