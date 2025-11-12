Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El nuevo look de Yina Calderón genera comparaciones con la hija de Chucky y la Chimoltrufia

Yina Calderón, tras mostrar su reciente look, recibió críticas y comparaciones con el personaje de la hija de Chucky y la Chimoltrufia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yina Calderón recibe críticas por su nuevo look
Yina Calderón causa revuelo por su nuevo look y las inesperadas comparaciones. (Foto: Canal RCN)

Yina Calderón volvió a ser tendencia en las últimas horas luego de mostrar su más reciente look, de nuevo con el cabello corto.

¿Por qué Yina Calderón reapareció con otro cambio de look?

La creadora de contenido, conocida por sus transformaciones constantes, sorprendió a sus seguidores con un estilo completamente distinto que rápidamente se viralizó.

El nuevo aspecto de Yina Calderón no solo generó miles de reacciones, sino también todo tipo de comparaciones entre usuarios, quienes no tardaron en convertir su imagen en comparaciones de otras personalidades y memes.

Recientemente, la influencer compartió con emoción que volvió a tener el cabello corto, a principio de este año, Yina cambió su look a cortar su cabello en medio de su participación de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia 2.

Hace poco volvió a sorprender al aparecer con un look de cabello largo, por el que recibió elogios y también varias comparaciones con su hermana Juliana Calderón, pues muchos aseguraban que se parecen bastante.

¿Por qué el look de Yina Calderón generó comparación?

No obstante, Yina Calderón volvió a cambiar de look mostrando de nuevo su cabello corto, y lo hizo saber con mucha emoción en medio de su regreso a su programa de Internet de chismes.

Esta situación generó una ola de comentarios comparando con la una periodista de entretenimiento, asimismo con un personaje de una legendaria película terror: Chucky, y la comparaban con Glenda, quien es la hija de este muñeco.

Mientras otros internautas la compararon con los look se se usaban en la época de los 80’s en los que se caracterizaban por tener texturas, volumen externo y muchas capas en el cabello. También la compararon con la Chimoltrufia.

“Guardaré silencio para fomentar la paz” o “No diré nana para no agravar la situación”, fueron algunos de los comentarios de humor.

Luego de las comparaciones, Yina Calderón reaccionó a una de estas comparaciones con su cuenta de Instragram con una imagen de una mujer despeinada de los 80’s con una mensaje revelador para quienes la critican.

La influencer escribió en sus redes sociales: “Qué vivan los años 80”, acompañado de emojis de mujer bailando.

 

