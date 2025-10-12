Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así reaccionó Marcela Reyes tras la confirmación de Manuela Gómez en La casa de los famosos

Marcela Reyes aclaró rumores y confirmó que su amistad con Manuela Gómez sigue fuerte tras confirmación a La casa de los famosos

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El video de Marcela Reyes celebrando con Manuela Gómez
Marcela Reyes reacciona al ingreso de Manuela Gómez a La casa de los Famosos Colombia 3. (Fotos: Canal RCN)

La creadora de contenido y DJ Marcela Reyes reaccionó en sus redes sociales a la confirmación de Manuela Gómez como participante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Cuál fue la reacción de Marcela Reyes tras el ingreso de Manuela Gómez al reality?

La DJ compartió un emotivo video con el que dejó de lado los rumores de enemistad entre ambas creadoras de contenido, dejando claro que su amistad sigue intacta.

En las imágenes se ve a Marcela y Manuela disfrutando de la música en un ambiente de fiesta, bailando y celebrando: “Manu Gómez tu sabes cuánto te amo”, fueron las palabras de Marcela Reyes para acompañar el video.

Aunque el video fue publicado un día antes de la confirmación oficial de la entrada de Manuela Gómez a La casa de los famosos Colombia 3, la publicación generó una ola de reacciones entre los internautas.

Luego de que en redes se generan rumores que la amistad que llevan las dos creadoras de contenido se había deteriorado o se habían dejado de hablar, pues según se conoció en 2023, sí tuvieron algunas diferencias, pero lograron superarlas, y lo revelaron públicamente su reconciliación.

Por supuesto que muchos internautas reaccionaron a la publicación de Marcela Reyes generando opiniones divididas sobre su relación de amistad: “Pronto pasará algo”, fue uno de los comentarios.

¿Por qué Marcela Reyes compartió este video de Manuela Gómez?

Y es que este miércoles 10 de diciembre, los colombianos conocieron que la empresaria y creadora de contenido Manuela Gómez fue la primera participante confirmada por el Jefe de La casa de los famosos Colombia 3.

Tras un video compartido por el Canal RCN, se dio a conocer la noticia, emocionando a los fanáticos de la creadora de contenido y generando una reacción inmediata de Marcela Reyes, quien se mostró feliz por la revelación.

Pronto los colombianos conocerán más detalles de la emocionante tercera temporada, que ya tiene a todos hablando de los habitantes confirmados y de los participantes que ingresarán directamente al exitoso reality de convivencia como Manuela Gómez.

