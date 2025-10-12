El Canal RCN dio inicio a la expectativa por La casa de los Famosos Colombia 3 al confirmar a la primera participante revelada por el Jefe, se trata de la actriz, empresaria y creadora de contenido: Manuela Gómez.

¿Cómo fue la revelación de Manuela Gómez en La Casa de los Famosos Colombia 3?

Este miércoles 12 de diciembre, El Canal RCN anunció oficialmente que la actriz, hará parte de la tercera temporada del exitoso reality de convivencia.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en la cuenta oficial de Instagram del canal, donde se reveló su nombre como la primera habitante confirmada y se compartieron fragmentos en los que la participante envía un mensaje directo a los televidentes.

En el video de presentación, Canal RCN acompañó la confirmación con el mensaje: “Bienvenida a esta casa, Manuela 🎉! Eres la primera participante revelada por el Jefe de #LaCasaDeLosFamososCol”.

La pieza audiovisual dejó ver a la creadora de contenido en un ambiente relajado, donde comentó frases que hacen parte de su entrada oficial al programa.

Así se dio a conocer que Manuela Gómez primera participante confirmada a La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Manuela Gómez en su presentación oficial a La casa de los famosos Colombia 3?

Por supuesto que el ingreso de Manuela Gómez a La casa de los famosos Colombia 3, dará picante a la convivencia.

Manuela expresó que llega dispuesta a participar sin reservas y mencionó que en redes sociales algunos la habían apodado “la olvidada de Manuela”, haciendo referencia a comentarios previos del público.

A esto agregó que espera mostrar que “acá está”, haciendo énfasis en su regreso a un formato televisivo de gran exposición.

Durante el anuncio, la actriz también afirmó que llega a la competencia “a darlo todo en esta temporada”, una frase que acompañó con un gesto de entusiasmo.

En medio de sus declaraciones, mencionó que está “solterísima” y que no tiene interés en hablar de personas ajenas a su participación.

Sobre comentarios relacionados con Yina Calderón, reiteró que “no me importa, no me interesa”.

Como era de esperarse los comentarios y las reacciones al ingreso de Manuela Gómez no se hicieron esperar con mensaje como: “Se prendió esta vaina”.