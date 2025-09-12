Mayra Ramírez se deja ver con su novia en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

La delantera colombiana Mayra Ramírez se encuentra en Colombia mientras el Chelsea FC hace su pausa competitiva de fin de año.

¿Quién es la novia de Mayra Ramírez y por qué sorprendió en concierto de Silvestre Dangond?

La futbolista aprovechó este receso para reencontrarse con sus raíces y compartir tiempo con sus seres queridos.

En Villavicencio, Mayra asistió al concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de la gira El Último Baile.

Por supuesto que su presencia no pasó desapercibida, en los videos que circulan en redes se observa a la jugadora del Chelsea FC y de la selección Colombia junto a su pareja disfrutando del espectáculo, intercambiando abrazos y bailando.

La futbolista no ha oficializado su noviazgo, que por cierto ha sido muy reservada con su vida sentimental, por esta razón el momento llamó la atención de los seguidores y generó múltiples reacciones entre los internautas.

A Mayra Ramírez se le vio muy romántica en concierto de Silvestre en Villavicencio (Foto: AFP)

Las imágenes también desataron la curiosidad sobre la identidad de su acompañante, que sería Alejandra García, una administradora comercial con más de 17 mil seguidores en Instagram.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas al ver a Mayra Ramírez con su novia?

Luego del concierto han circulado varios video en redes sociales en lo que se puede ver el momento en el que la jugadora de la Selección Colombia y su novia disfrutan del evento.

Por supuesto que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: “Mayra Ramírez una de las mejores jugadoras, que bien que esté enamorada” y “Divina, tiene derecho a amar como quiera”, fueron algunos de los mensajes.

Y es que Mayra Ramírez estaría aprovechando el receso del equipo británico para disfrutar de las fiestas de fin de año, quien ha consolidado su carrera internacional que inició desde 2017 con Fortaleza CEIF y continúo con el Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol europeo.

Su desempeño en España le permitió llegar al Chelsea FC el año pasado, convirtiéndose en la jugadora colombiana más cotizada, con un contrato estimado en 500.000 euros por temporada.

Además de que Mayra Ramírez es una delantera clave y una de las figuras más importantes de la Selección Colombia Femenina.