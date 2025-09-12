Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Mayra Ramírez se deja ver con su novia en concierto de Silvestre Dangond en Villavicencio

Mayra Ramírez sorprendió a sus fans en Villavicencio durante el concierto Silvestre Dangond junto a su pareja.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mayra Ramírez disfruta de concierto con su pareja durante receso del Chelsea FC
A Mayra Ramírez se le vio muy romántica en concierto de Silvestre en Villavicencio (Foto: AFP)

La delantera colombiana Mayra Ramírez se encuentra en Colombia mientras el Chelsea FC hace su pausa competitiva de fin de año.

Artículos relacionados

¿Quién es la novia de Mayra Ramírez y por qué sorprendió en concierto de Silvestre Dangond?

La futbolista aprovechó este receso para reencontrarse con sus raíces y compartir tiempo con sus seres queridos.

En Villavicencio, Mayra asistió al concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella, parte de la gira El Último Baile.

Artículos relacionados

Por supuesto que su presencia no pasó desapercibida, en los videos que circulan en redes se observa a la jugadora del Chelsea FC y de la selección Colombia junto a su pareja disfrutando del espectáculo, intercambiando abrazos y bailando.

La futbolista no ha oficializado su noviazgo, que por cierto ha sido muy reservada con su vida sentimental, por esta razón el momento llamó la atención de los seguidores y generó múltiples reacciones entre los internautas.

Mayra Ramírez disfruta de concierto con su pareja durante receso del Chelsea FC
A Mayra Ramírez se le vio muy romántica en concierto de Silvestre en Villavicencio (Foto: AFP)

Las imágenes también desataron la curiosidad sobre la identidad de su acompañante, que sería Alejandra García, una administradora comercial con más de 17 mil seguidores en Instagram.

¿Cuáles fueron las reacciones de los internautas al ver a Mayra Ramírez con su novia?

Luego del concierto han circulado varios video en redes sociales en lo que se puede ver el momento en el que la jugadora de la Selección Colombia y su novia disfrutan del evento.

Artículos relacionados

Por supuesto que las reacciones de los internautas no se hicieron esperar: “Mayra Ramírez una de las mejores jugadoras, que bien que esté enamorada” y “Divina, tiene derecho a amar como quiera”, fueron algunos de los mensajes.

Y es que Mayra Ramírez estaría aprovechando el receso del equipo británico para disfrutar de las fiestas de fin de año, quien ha consolidado su carrera internacional que inició desde 2017 con Fortaleza CEIF y continúo con el Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol europeo.

Su desempeño en España le permitió llegar al Chelsea FC el año pasado, convirtiéndose en la jugadora colombiana más cotizada, con un contrato estimado en 500.000 euros por temporada.

Además de que Mayra Ramírez es una delantera clave y una de las figuras más importantes de la Selección Colombia Femenina.

Mayra Ramírez disfruta de concierto con su pareja durante receso del Chelsea FC
A Mayra Ramírez se le vio muy romántica en concierto de Silvestre en Villavicencio (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu dejó un viral momento al aparecer pasada de copas en pleno amanecer La Jesuu

Video que expone a La Jesuu pasada de copas en República Dominicana, ¿qué hizo?

La Jesuu fue expuesta por la hija de Karina García, quien reveló lo que hizo en República Dominica tras pasarse de copas.

Laura de León, Salomón Bustamante Laura de León

Laura de León reacciona a profunda opinión por su aparición con Salomón Bustamante

Laura de León se pronunció luego de aparecer con Salomón Bustamante y romper las especulaciones de separación.

Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo? Paola Turbay

Hija de Paola Turbay hizo curiosa confesión sobre su diagnóstico de salud: ¿qué dijo?

Hija de Paola Turbay rompió el silencio tras el diagnóstico que le hicieron especialistas médicos hace un periodo de tiempo.

Lo más superlike

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia Talento nacional

¡Luto en redes! Falleció distinguido actor a sus 27 años: así se confirmó la noticia

El mundo de las redes sociales se viste de luto tras confirmarse la muerte de un joven actor de 27 años en las últimas horas.

Cazzu cerró su gira Latinaje con un video lleno de ternura donde Inti fue la protagonista. Cazzu

Cazzu vivió un emotivo cierre de su gira con su hija Inti como protagonista

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe Talento nacional

Músico vallenato enfrentó un grave accidente de tránsito en las últimas horas: esto se sabe

Café Salud

Café sin azúcar: reciente hallazgo explica cómo afecta realmente al organismo

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia