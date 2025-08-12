Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura de León publicó romántica foto con Salomón Bustamante, y desmiente rumores de separación

La actriz se dejó ver nuevamente junto a su esposo en medio de la celebración de Velitas, sus fans reaccionaron.

Laura de León volvió a compartir foto con Salomón Bustamante
En las últimas semanas, la relación entre la actriz Laura de León y el presentador Salomón Bustamante estuvo en el centro de varios rumores. La ausencia de fotos juntos y algunos mensajes en redes sociales llevaron a muchos seguidores a pensar que la pareja estaba atravesando una crisis o incluso una separación.

Laura, reconocida por sus papeles en Pa’ Quererte, La ley del corazón y Rojo carmesí, ha sido tendencia por estos comentarios, especialmente porque su matrimonio con Bustamante, celebrado primero en pandemia y luego en una ceremonia religiosa en Cartagena en diciembre de 2021, es seguido de cerca por el público.

El 7 de diciembre, fecha en la que conmemoran su matrimonio y el país celebra el Día de Velitas, la actriz publicó una serie de recuerdos familiares en sus redes sociales.

En lugar de mostrar imágenes con su esposo, compartió fotos junto a su madre y su abuela, lo que aumentó aún más las especulaciones sobre un supuesto distanciamiento.

Laura de León y Salomón Bustamante tiene una relación de más de 12 años
¿Laura de León y Salomón Bustamante terminaron?

Sin embargo, esa misma noche, Bustamante publicó un video bailando junto a una mujer cuya identidad no mostraba por completo. Los seguidores, atentos, notaron que la ropa y la contextura coincidían con las de Laura, lo que indicaba que seguían juntos.

Más tarde, la actriz compartió una galería con los mejores momentos de su celebración familiar. Entre las imágenes, una en especial llamó la atención: se veía a un hombre que muchos identificaron como Bustamante, gracias a su barba y al delantal rosado que había usado durante un asado esa misma noche.

Aunque no se mostraba su rostro de manera clara, los seguidores no dudaron en reconocerlo. Las reacciones no se hicieron esperar. Los usuarios expresaron alivio y alegría al ver que la pareja seguía unida.

¿Cómo se desmintieron los rumores de la separación entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Muchos señalaron que la foto y el video bastaron para desmentir los rumores que habían surgido en semanas anteriores.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha dado declaraciones directas sobre los comentarios de separación, pero el contenido publicado parece confirmar que la relación continúa estable. Las imágenes dejaron claro que ambos participaron juntos en la celebración y que los rumores no correspondían con la realidad.

Con estas publicaciones, los seguidores pudieron ver que la pareja mantiene su unión y que, pese a las especulaciones, no hay señales de ruptura.

Salomón Bustamante defiende su profesión.
