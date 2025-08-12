Karol G sorprende a sus fans en Navidad con un mensaje exclusivo para quienes le escriben a este número

Karol G se ha apoderado de las tendencias en los últimos días en redes sociales, tanto por la sorpresa que dio a sus fans como por los rumores de ruptura con Feid.

¿Cuál fue la sorpresa que Karol G le dio a sus fanaticada en Navidad?

Recientemente Karol G sorprendió a sus seguidores durante La Premiere de su álbum Topicoqueta, donde no solo presentó los videos musicales de sus canciones, sino que incluyó detalles especiales pensados como regalo para sus fanáticos.

Entre estos sobresale un número de WhatsApp publicado en el video oficial de Papasito, que permitió a sus seguidores recibir un saludo personalizado de la cantante.

Al escribir al número +57 608 2760247, los fans se encontraron con un mensaje navideño de Karol G, vestida como Mamá Noel.

En el saludo, la artista alentó a sus seguidores a disfrutar de la Navidad en familia y a expresar sus sentimientos: “No te guardes las cosas bonitas que le quieres decir a la gente”.

Después de La Premiere, Karol G sorprende con emotivo video a fans. (Foto: AFP)

Además, incluyó el audio de la canción Papasito en español para que todos pudieran cantarla y bailarla en casa en las fiestas de fin de año.

El gesto no solo buscaba interactuar con su público, sino también generar un recuerdo significativo.

Muchos fans comentaron su emoción tras recibir los mensajes, revelando detalles como videos navideños personalizados o audios con mensajes de afecto: “Sale un hermoso video” y “A mí me envió un audio y un corazón naranja” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cómo presentó Karol G su álbum Tropicoqueta durante La Premiere?

Antes de iniciar La Premiere, Karol G compartió un mensaje en Instagram sobre la emoción de presentar sus videos musicales.

La cantante expresó: “Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mil. ¡Por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes”.

Todo esto ocurre en medio de rumores de ruptura con el cantante de reguetón Feid, que han circulado durante meses. Los rumores se intensificaron al notar que la pareja no ha sido vista en eventos juntos, no hay publicaciones compartidas en redes sociales y, además, Karol G no presentó en la Premiere la canción Verano Rosa, que estaría dedicada a Feid.