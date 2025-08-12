Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Karol G sorprende a sus fans en Navidad con un mensaje exclusivo para quienes le escriben a este número

Karol G compartió un número en ‘Papasito’ y envió mensajes navideños a sus fans en medio de rumores de ruptura con Feid.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Karol G envía mensajes exclusivos por WhatsApp
Después de La Premiere, Karol G sorprende con emotivo video a fans. (Foto: AFP)

Karol G se ha apoderado de las tendencias en los últimos días en redes sociales, tanto por la sorpresa que dio a sus fans como por los rumores de ruptura con Feid.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sorpresa que Karol G le dio a sus fanaticada en Navidad?

Recientemente Karol G sorprendió a sus seguidores durante La Premiere de su álbum Topicoqueta, donde no solo presentó los videos musicales de sus canciones, sino que incluyó detalles especiales pensados como regalo para sus fanáticos.

Entre estos sobresale un número de WhatsApp publicado en el video oficial de Papasito, que permitió a sus seguidores recibir un saludo personalizado de la cantante.

Artículos relacionados

Al escribir al número +57 608 2760247, los fans se encontraron con un mensaje navideño de Karol G, vestida como Mamá Noel.

En el saludo, la artista alentó a sus seguidores a disfrutar de la Navidad en familia y a expresar sus sentimientos: “No te guardes las cosas bonitas que le quieres decir a la gente”.

Karol G envía mensajes exclusivos por WhatsApp
Después de La Premiere, Karol G sorprende con emotivo video a fans. (Foto: AFP)

Además, incluyó el audio de la canción Papasito en español para que todos pudieran cantarla y bailarla en casa en las fiestas de fin de año.

El gesto no solo buscaba interactuar con su público, sino también generar un recuerdo significativo.

Muchos fans comentaron su emoción tras recibir los mensajes, revelando detalles como videos navideños personalizados o audios con mensajes de afecto: “Sale un hermoso video” y “A mí me envió un audio y un corazón naranja” fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

¿Cómo presentó Karol G su álbum Tropicoqueta durante La Premiere?

Antes de iniciar La Premiere, Karol G compartió un mensaje en Instagram sobre la emoción de presentar sus videos musicales.

Artículos relacionados

La cantante expresó: “Hoy me desperté feliz, nerviosa, emocionada y con el corazón a mil. ¡Por fin! van a ver estos 45 minutos que llevamos preparando como un regalo para ustedes”.

Karol G envía mensajes exclusivos por WhatsApp
Después de La Premiere, Karol G sorprende con emotivo video a fans. (Foto: AFP)

Todo esto ocurre en medio de rumores de ruptura con el cantante de reguetón Feid, que han circulado durante meses. Los rumores se intensificaron al notar que la pareja no ha sido vista en eventos juntos, no hay publicaciones compartidas en redes sociales y, además, Karol G no presentó en la Premiere la canción Verano Rosa, que estaría dedicada a Feid.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Feid y Karol G Feid

Feid se mostró cantando vallenato y le recordaron a Karol G: "aún me sigues amando"

El artista Feid se dejó ver cantando vallenato junto al cantante Silvestre Dangond en Medellín.

Karol G y Feid Karol G

El detalle de Karol G en La Premiere que dividió opiniones sobre su posible ruptura con Feid

La artista Karol G desató una ola de hipótesis sobre su relación con Feid luego de haber estrenado La Premiere.

Prima de Karol G relató cómo es su relación con la cantante Karol G

Este es el video oficial de Ivonny bonita de Karol G, lo lanzó en La Premiere

En medio de su especial transmitido por Canal RCN, Karol G presentó el video oficial de una de sus canciones.

Lo más superlike

Lina tejeiro apoyando a maiker Lina Tejeiro

Lina Tejeiro se declaró fan de Maiker;, así le demostró su apoyo para La casa de los famosos

La actriz Lina Tejeiro reveló su apoyo a Maiker para estar en La casa de los famosos Colombia.

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

La actriz colombiana hizo la compra porque le pareció una buena oferta, pero terminó siendo engañada. Talento nacional

Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado

Los riesgos de usar audífonos inalámbricos según la ciencia. Salud

Estos son los riesgos que advierten los expertos sobre el uso excesivo de audífonos inalámbricos