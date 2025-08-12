Daniela Ospina celebra Día de las Velitas fuera de Colombia y así reaccionó Gabriel Coronel

Daniela Ospina decidió compartir con sus seguidores un momento muy especial durante la celebración del Día de las Velitas, aunque está lejos de Colombia.

¿Cómo celebró Daniela Ospina el Día de las Velitas?

La empresaria y exdeportista mostró cómo disfrutó de esta tradición con su familia, mostrando fotos y detalles del encuentro familiar en sus redes sociales.

La empresaria publicó historias en su cuenta de Instagram, en las que se le ve junto a sus hijos y demás familiares, rodeados de luces y velas encendidas.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

La celebración, aunque fuera del país, mantuvo el espíritu tradicional de la fecha, en la que muchas familias aprovechan para reunirse, encender velitas y pedir por bienestar y unión.

A través de sus publicaciones, Daniela además un carrusel de fotografías detalles de la decoración y la preparación de la noche. Por supuesto los seguidores reaccionaron al ver sus emotivas imágenes junto a su esposo y sus dos hijos.

Reacción de Gabriel Coronel ante la celebración del Día de las Velitas de Daniela Ospina. (Foto: AFP)

En las imágenes, la empresaria mostró a sus hijos disfrutando de la ocasión, lo que provocó cientos de reacciones y comentarios de sus seguidores elogiando la ternura del momento.

Además, Daniela acompañó estas imágenes con un mensajes de reflexión y buenos deseos para sus fans: “Hoy encendemos las velitas agradeciendo por la familia, por la vida y por cada bendición que nos abraza. Que esta luz nos acompañe y nos una aún más y llene de salud a todas esas personas que hoy la necesitan”.

Reacción de Gabriel Coronel ante la celebración del Día de las Velitas de Daniela Ospina. (Foto: AFP)

¿Qué detalles compartió la familia de Daniela Ospina durante la celebración?

Entre los detalles que compartió Daniela se destacan las velas encendidas, los elementos decorativos y la participación activa de sus hijos en el evento.

Artículos relacionados Carla Giraldo El gesto de Carla Giraldo en Día de Velitas con una publicación que nadie esperaba: ¿qué mostró?

Los seguidores también pudieron notar la alegría y el ambiente de unión que se vivió en la noche de velitas, a pesar de estar fuera de Colombia en la que estaban rodeados de muchas personas también festejando este día especial.

Por supuesto que las imágenes de la empresaria se llenaron de corazones y comentarios positivos hacía su familia, y la reacción de Gabriel Coronel, su actual pareja y padre de su pequeño hijo.