Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Epa Colombia dedicó mensaje tras Día de Velitas y su novia encendió una por su libertad

Epa Colombia dedicó un mensaje a sus fanáticos el Día de las Velitas tras estar privada de libertad.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol Samantha y Epa Colombia
Epa Colombia envía mensaje tras el Día de las Velitas/Buen Día, Colombia, Noticias RCN

La empresaria Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje a su empleados el Día de las Velitas, el cual dio a conocer su prometida Karol Samantha a sus fanáticos.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje dedicó Epa Colombia del Día de las Velitas?

La influenciadora decidió escribirles un sentido mensaje a sus trabajadores en esta fecha tan especial para los colombianos.

Epa Colombia día de las velitas

"Este año ha sido lleno de muchas pruebas, tribulaciones y dificultades en mi vida, pero además de muchos aprendizajes. Me he perdido momentos muy valiosos junto a mi familia y equipo de trabajo, pero saben, agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por continuar en mi empresa, la cual no ha sido fácil sacar adelante", dijo.

Les deseó que disfrutaran de estas festividades con sus seres queridos y les reiteró que no olviden que lo verdaderamente valioso está en las pequeñas cosas.

Les pidió encender una vela por su libertad y otros anhelos como la salud, el amor, la prosperidad y la armonía.

Artículos relacionados

¿Karol Samantha pidió por la libertad de Epa Colombia?

Por su parte, Karol Samantha se mostró con varios miembros del equipo de trabajo de Epa Colombia y reveló que ella no dudó en encender una vela por la libertad de la empresaria, que está privada de la libertad por su caso con TransMilenio, cumpliendo su condena en La Escuela de Carabineros en Bogotá luego de haber sido traslada de la cárcel El Buen Pastor.

Según ha detallado Karol Samantha los abogados de la empresaria están en medio de procesos para lograr que Epa Colombia pueda salir pronto y se reúna con su familia.

Mientras tanto, Karol Samantha sigue al frente de la empresa de productos capilares de Epa Colombia y al cuidado de su hija Daphne Samara, quien suele cautivar a sus fanáticos cada vez que la muestran.

Artículos relacionados

Yina calderon apoyando a epa colombia

Cabe destacar que, Karol Samantha y Epa Colombia están comprometidas en matrimonio luego de que la empresaria le propusiera matrimonio a Karol en medio de una entrevista en Buen Día, Colombia, cuyo momento también presenció Yina Calderón, quien ha demostrado su apoyo para que la influenciadora pueda quedar libre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Altafulla se dedicará a su carrera musical. Altafulla

Así reaccionó Altafulla al saber que fue la persona más buscada en Google durante 2025

El cantante y ganador de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no dudó en compartir su felicidad.

Valentino Lázaro y Altafulla Altafulla

Valentino Lázaro habló sobre supuesto nuevo romance de Altafulla

El influenciador Valentino Lázaro se pronunció sobre un nuevo posible romance del artista Altafulla.

Maiker Smith Talento nacional

Maiker Smith celebra su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026 con un emotivo video

El influencer Maiker Smith, nuevo habitante de La Casa de los Famosos Colombia 2026, compartió un emotivo video con sus mejores momentos en redes.

Lo más superlike

Rosalía salió corriendo de entrevista Rosalía

Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La artista Rosalía sacó risas a sus fanáticos tras huir en plena entrevista de una cucaracha.

Muere Influencer fitness Alessandro Antonicelli Talento internacional

Muere influencer tras luchar contra agresivo cáncer: su familia lo despidió con contundente mensaje

Violeta Bergonzi Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi compartió emotivo mensaje durante la celebración del Día de las Velitas

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Aspirantes de La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

¿Por qué son famosas Tatiana Murillo, Kim Zuluaga y Yuli Ruiz? Conoce más sobre las aspirantes de La casa de los famosos Colombia

Talento internacional

Paulina Rubio habría sido desalojada de su mansión por supuestas deudas de su pasado