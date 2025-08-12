Epa Colombia dedicó mensaje tras Día de Velitas y su novia encendió una por su libertad

La empresaria Epa Colombia dedicó un emotivo mensaje a su empleados el Día de las Velitas, el cual dio a conocer su prometida Karol Samantha a sus fanáticos.

¿Qué mensaje dedicó Epa Colombia del Día de las Velitas?

La influenciadora decidió escribirles un sentido mensaje a sus trabajadores en esta fecha tan especial para los colombianos.

"Este año ha sido lleno de muchas pruebas, tribulaciones y dificultades en mi vida, pero además de muchos aprendizajes. Me he perdido momentos muy valiosos junto a mi familia y equipo de trabajo, pero saben, agradezco a Dios y a cada uno de ustedes por continuar en mi empresa, la cual no ha sido fácil sacar adelante", dijo.

Les deseó que disfrutaran de estas festividades con sus seres queridos y les reiteró que no olviden que lo verdaderamente valioso está en las pequeñas cosas.

Les pidió encender una vela por su libertad y otros anhelos como la salud, el amor, la prosperidad y la armonía.

¿Karol Samantha pidió por la libertad de Epa Colombia?

Por su parte, Karol Samantha se mostró con varios miembros del equipo de trabajo de Epa Colombia y reveló que ella no dudó en encender una vela por la libertad de la empresaria, que está privada de la libertad por su caso con TransMilenio, cumpliendo su condena en La Escuela de Carabineros en Bogotá luego de haber sido traslada de la cárcel El Buen Pastor.

Según ha detallado Karol Samantha los abogados de la empresaria están en medio de procesos para lograr que Epa Colombia pueda salir pronto y se reúna con su familia.

Mientras tanto, Karol Samantha sigue al frente de la empresa de productos capilares de Epa Colombia y al cuidado de su hija Daphne Samara, quien suele cautivar a sus fanáticos cada vez que la muestran.

Cabe destacar que, Karol Samantha y Epa Colombia están comprometidas en matrimonio luego de que la empresaria le propusiera matrimonio a Karol en medio de una entrevista en Buen Día, Colombia, cuyo momento también presenció Yina Calderón, quien ha demostrado su apoyo para que la influenciadora pueda quedar libre.