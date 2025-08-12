Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el momento en el que Eduin Caz del Grupo Firme rompió una pantalla en el Campin

En medio de una presentación en Bogotá, el vocalista de la agrupación mexicana decidió no parar su evento.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Eduin Caz del Grupo Firme rompió pantalla en el Campin
El vocalista de la agrupación mexicana decidió no parar su evento. Foto AFP

Durante el Festival Órale Wey, realizado en el estadio El Campín de Bogotá, Eduin Caz volvió a ser tendencia debido a un momento ocurrido en pleno escenario. Mientras Grupo Firme ofrecía su presentación, una pantalla mostraba el cronómetro que alertaba que el tiempo asignado para el espectáculo estaba por terminar.

Este aviso desencadenó la reacción del cantante, quien decidió lanzar una botella contra la pantalla, provocando su ruptura frente a miles de asistentes.

El hecho ocurrió el sábado 6 de diciembre y fue captado por varios espectadores, que rápidamente difundieron los videos en redes sociales.

¿Qué pasó con Eduin Caz en su concierto en Bogotá?

Las imágenes mostraban al artista observando los últimos segundos en el cronómetro antes de tomar la decisión de lanzar el objeto. La acción sorprendió al público, que respondió con emoción y celulares levantados.

Grupo Firme
Grupo Firme en Bogotá. Foto AFP

El concierto formaba parte de un evento que reunió a múltiples artistas, por lo que los tiempos del escenario eran estrictos. Aun así, el gesto de Caz se convirtió en el principal tema de conversación de la noche.

Después del acto, Eduin Caz tomó el micrófono y explicó que no quería finalizar su presentación. “Bogotá está triste porque ya se me acabó el tiempo”, expresó mientras se dirigía hacia la pantalla. Tras impactarla con la botella, añadió: “De aquí nos vamos hasta que amanezca, Bogotá”, lo que provocó una ovación del público.

¿Cómo fueron los concierto del Grupo Firme en Bogotá?

El artista continuó cantando algunos temas adicionales, lo que aumentó el entusiasmo de los asistentes. Aunque la ruptura de la pantalla fue un hecho inesperado, la mayoría de los presentes celebró que el cantante decidiera extender su presentación.

Los videos del momento circularon masivamente en redes sociales, ubicando el nombre del vocalista entre las tendencias del país.

Horas después del concierto, el cantante usó su cuenta de Instagram para referirse a sus grandes presentaciones en la capital. En una publicación donde compartió fotos de sus conciertos, escribió: “Gracias, Bogotá. Mándenme a dónde deposito lo de la tele, perdón”.

Grupo Firme en Colombia
Grupo Firme en Colombia. Imagen de AFP

El episodio terminó consolidándose como uno de los hechos más comentados del fin de semana y reafirmó la capacidad de Grupo Firme para generar atención tanto dentro como fuera del escenario.

