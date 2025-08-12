Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Feid se mostró cantando vallenato y le recordaron a Karol G: "aún me sigues amando"

El artista Feid se dejó ver cantando vallenato junto al cantante Silvestre Dangond en Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Feid y Karol G
Feid canta vallenato y le recuerdan a Karol G/AFP: Dia Dipasupil

El cantante Feidcautivó a miles de sus fanáticos en Medellín luego de haberse mostrado cantando vallenato junto al artista Silvestre Dangond.

¿Feid cantó vallenato con Silvestre Dangond?

El artista realizó un concierto en el barrio Buenos Aires en su ciudad natal Medellín de Día de Velitas y sorprendió a los asistentes al tener como invitado al artista Silvestre Dangond, con quien interpretó algunas canciones del vallenatero, entre ellas "Que no se enteren", la cual fue petición especial del Ferxxo.

Karol G y Feid tras su posible ruptura

"El Ferxxo vallenatero sí existe", expresó el reguetonero antes de comenzarse la canción.

Los cantantes se mostraron felices interpretaron dicha canción, la cual muchos fanáticos relacionaron con la relación entre Feid y Karol G.

¿Feid le cantó a Karol G?

Los espectadores compartieron el momento y dichas grabaciones se viralizaron en redes sociales, donde muchos internautas recordaron a la cantante Karol G, detallando que sentían que le estaba cantando a ella tras las especulaciones que han surgido de una posible ruptura entre ellos.

Feid cantando vallenato

Cabe destacar que, las especulaciones de una posible separación se dieron luego de que ambos dejaran de interactuar en sus redes sociales y no se les volviera a ver juntos públicamente.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, teniendo en confusión y a la expectativa a sus fanáticos sobre su situación amorosa.

Recientemente, los rumores aumentaron luego de que mientras Feid estaba en dicho concierto, la Bichota estaba en medio de su celebración por el lanzamiento de 'La Premiere', donde mostró videos musicales de varias de sus canciones de su álbum "Tropicoqueta", menos "Verano Rosa" canción que hicieron juntos.

