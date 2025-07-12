Actriz colombiana denunció que fue estada con una compra que hizo en internet, ¿qué pasó?

Nórida Rodríguez acudió a su cuenta de Instagram para denunciar un lamentable episodio que vivió recientemente. La actriz colombiana contó a través de un video lo que vivió y les pidió a sus seguidores estar más alerta antes de hacer una compra por internet.

“Me estafaron”, con estas palabras Nórida comenzó a relatar la situación que tuvo que vivir y que la tiene muy indignada, pues, aseguró, ya algo similar le había pasado anteriormente.

La actriz manifestó que todo empezó cuando tuvo la idea de comprar un robot que aspira y limpia basura. A ella le pareció una buena idea, ya que su gato suele dejar muchos pelos en el suelo y no son fáciles de remover de forma tradicional.

Sumado a ello, contó que desde la pandemia del Covid-19 fue diagnosticada con fibromialgia, por lo que tampoco soporta hacer la limpieza con aspiradora.

Me pareció que ese robotcito que vi en oferta era la solución para recoger los pelitos que se notan en el piso de madera

Nórida agregó que el precio que se ofrecía por el producto era muy bueno, por lo que no dudó en hacer el pedido. El producto llegó a su casa, lo pagó, pero cuando fue a abrirlo se llevó una desagradable sorpresa.

La actriz recibió el paquete en su casa, pero el contenido no tenía que ver con la compra que había hecho. Foto: Referencia Freepik

Resulta que cuando abro el paquete había otra cosa completamente distinta, ¡chatarra más o menos! Me lo merezco, por ingenua, porque algo así ya me había pasado hace unos años. En fin, solo quería contarles esto para que no les pase a ustedes. No crean en ninguna oferta que les aparezca en redes sociales, a no ser que se las recomiende alguien conocido. ¡No crean en nada, absolutamente nada!

Rodríguez sentenció: “la compra fue a través de un anuncio, te bloquean después de hacer el pedido. El pago fue en efectivo contra entrega”.



Tras contar la situación, Nórida Rodríguez recibió el apoyo de sus seguidores y otros hicieron eco de las medidas que deben tenerse en cuenta a la hora de hacer una compra en internet o ver algún producto muy llamativo o atractivo.

¿Cómo fue estafada Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

El caso que sufrió Nórida recuerda lo vivido por Ornella Sierra hace algunas semanas. La creadora de contenido barranquillera también denunció que fue estafada.

Ornella comentó que durante su recorrido se percató de que un hombre estaba teniendo complicaciones de salud y estaba siendo atendido por una especie de enfermera, por lo que decidió acercarse para ayudarlos.

Hace algunas semanas, Ornella Sierra relató cómo fue estafada en una calle de Bogotá. (Foto Canal RCN)

Al momento de tener contacto con esta persona que aseguraba ser epiléptico y que había tenido cinco ataques en las últimas horas, Ornella se ofreció a ayudarlo, por lo que le brindó una generosa suma de dinero para que pudiera dirigirse a una clínica mencionada por el sujeto para que pudiera comprar el medicamento que necesitaba, pero que una vez le transfirió, este salió corriendo sin decir nada más.

Al ver la actitud del hombre, luego de recibir el dinero, Ornella entendió que había caído en un engaño, por lo que alertó a sus seguidores para estar más alerta y tener cuidado si presencian una situación similar en Bogotá o cualquier otra ciudad del país.