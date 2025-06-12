Manuela QM rompe el silencio y confiesa si está embarazada de Blessd

La influencer y novia de Blessd, Manuela QM, ha ganado mayor popularidad en las últimas semanas tras confirmarse que su relación con el cantante continuó, luego de que él haya regresado por un tiempo con su ex, La Suprema.

¿Por qué la relación de Blessd y Manuela QM ha sido criticada?

Tanto el cantante como al influencer han estado bajo el foco y el ojo del huracán, debido a que Manuela era la mejor amiga de La Suprema, exnovia de Blessd.

Es por esto que, la joven ha sido muy criticada en las redes sociales, ya que se especula que ella pudo enredarse con el artista cuando él todavía era pareja de La Suprema, sin embargo, esa es una información que solo la conocen ellos.

Por otro lado, muchas personas creen en que él sí se metió con la mejor amiga de su ex, siendo aun pareja, ya que Blessd ha ganado fama de infiel, pues lo han relacionado con otras mujeres del medio, como Karina García.

¿Por qué se cree que Blessd embarazó a su novia, Manuela QM?

A través de redes sociales ha nacido el rumor de que Manuela QM está embarazada y que, junto al cantante, se han encargado de ocultarlo.

Novia de Blessd rompe el silencio sobre supuesto embarazo. (AFP / Dimitrios Kambouris)

Esta especulación surgió luego de que la influencer subiera una historia a través de sus redes sociales, en donde se le ve su abdomen diferente, pues según los comentarios de los internautas, “parecía que estuviera inflamado, o es embarazo”.

Desde que ella subió este clip a Instagram, empezaron a surgir las preguntas si está embarazada y ante tantos comentarios, Manuela rompió el silencio y reveló si está esperando un hijo de Blessd.

¿Qué respondió Manuela al confesar si está embarazada de Blessd?

En un video que Manuela publicó en TikTok usando el audio viral de Karina García, la influencer recibió muchas preguntas y comentarios sobre su supuesto embarazo, por eso, decidió romper el silencio y confesar si está, o no embarazada.

Manuela QM aclara si está embarazada de Blessd. (AFP / FRANCK FIFE)

A través de un comentario, la creadora de contenido le respondió a una seguidora que escribió:

“Quiero creer que este video es un borrador para despistarnos de su embarazo”.

Manuela no quiso quedarse con su respuesta y confesó que el video había sido grabado el día anterior, pues el abdomen se le ve muy plano y por eso creyeron que se trataría de un video viejo.