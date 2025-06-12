Yina Calderón se metió en el escándalo de Blessd con mujer trans: "No te sientas mal"

Tan solo bastó que Yina Calderón volviera a Colombia para que se adelantara de las polémicas que ocurrieron mientras ella estaba alejada de la realidad en República Dominicana.

En efecto, una de las controversias que se generaron fue entre las diferencias de los cantantes Blessd y Pirlo. Hubo una tiradera en la que resultó involucrada la creadora de contenido trans, Samantha Correa.

¿De qué trata de polémica de Blessd y Samantha Correa?

La situación fue la siguiente: aparentemente Blessd se habría involucrado con Samantha. A partir de eso, los comentarios se viralizaron en redes, algunos diciendo que podría ser cierto y otros que no.

Entonces, Yina Calderón se adelantó de lo ocurrido y no dudó en dar a conocer lo que ella piensa al respecto.

Blessd resultó en una polémica que lo involucraron con Samantha Correa | Foto Franck Fife / AFP.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Blessd y Samantha Correa?

De acuerdo con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2026, sabe acerca de Samantha Correa y para ella es una chica bella.

"No es una trans fea, es muy linda. Sí, de verdad, tú la ves y yo creo que el Blessd seguro se dio dos traguitos y toma para llevar, porque la mujer es muy bella", opinó Yina Calderón.

Asimismo, la empresaria de fajas comentó que aunque no le consta como tal lo de Blessd con Samantha, defendió que si Pirlo lo dijo tendría algo que ver.

Yina Calderón se enteró de la polémica de Blessd con Samantha Correa | Foto de Buen día, Colombia.

"Igual, Blessd, no te sientas mal si llegó a suceder, presuntamente, porque Samantha Correa es hermosa... Esa mujer se para al lado de cualquier Miss Universo y es muy linda", aseguró.

Así las cosas, volvió a resonar el tema del que ya no se estaba charlando tanto por las redes sociales.

¿Qué opinan los internautas tras las palabras de Yina Calderón?

Como era de suponerse, las posturas de Yina Calderón hicieron eco en plataformas como TikTok, razón por la que los internautas quisieron dar su punto de vista.

Primero, algunos apoyaron el comentario que dio Yina sobre de que Samantha es linda, pero otros dicen que no entienden por qué se meten con la influenciadora si la polémica es algo que no la identifica.

Por ahora, ni Samantha ni Blessd se han pronunciado o dado alguna señal en medio de la controversia.