Las votaciones de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia están muy apretadas. Por ahora, compiten por el primer lugar Maiker Smith y El Sebastucho, cuyo nombre de pila es Sebastián Arévalo.

Maiker tomó la delantera en las primeras horas, pero poco a poco el barranquillero ha igualado las cosas. El séptimo habitante, sin duda, se definirá con un margen de porcentaje muy corto. Y es que, Maiker suma 41.44%, mientras que Sebastucho llega al 41.79%. Las votaciones se cierran este domingo 7 de diciembre.

¿Qué dijo Karola sobre El Sebastucho, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de las campañas que adelantan ambos para ganar votos, han surgido distintos apoyos en redes sociales. Maiker, por ejemplo, es respaldado por Karen Sevillano y la pareja de ella, Néider García, mientras que El Sebastucho ha recibido respaldo en las últimas horas de alguien inesperado.

Karola, exnovia del aspirante y gran amiga de Emiro Navarro, mostró su apoyo público hacia el barranquillero, incluso, le pidió a sus seguidores votar por él.

Hay una persona que significó mucho en mi vida en el pasado, fue mi exnovio y él está a punto de ganar entre las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3. A mí me gustaría que él esté, para que pase y después hacerle la vida imposible. Sebastucho debe tenerme bloqueada, pero voten por él

Seguidamente, la creadora de contenido le dedicó unas palabras al influenciador costeño y expresó lo importante que él fue para su vida.

Yo lo odio a veces, pero lo amo también a veces. Real, real, nunca he conocido a un creador de contenido como él, es el mejor. Así que no es por hablar m*nd* pero se lo merece. Ninguno de los que va o aspira ir es tan loco como Sebas, en serio, es capaz de todo por una broma y por sacarle sonrisas a su público

“Solo me quedo con las cosas bonitas que vivimos y todo lo que nos enseñamos y crecimos en este medio del entretenimiento”.

El Sebastucho reconoció que se ha preparado psicológicamente por si debe encontrarse con Karola en La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN

En Buen Día Colombia de RCN, El Sebastucho había sido consultado sobre la posibilidad de reencontrarse con Karola en La casa de los famosos Colombia y dejó muy clara su postura.

Ya me he preparado psicológicamente si eso pasara. Yo dejaría que la situación fluyera de la mejor forma. Ya vería cómo Karol Alexandra conviviría otra vez con El Sebastucho porque nosotros vivimos tres años y no sé, no sé, y que otra vez se reviva la llama del amor, pues no, pero uno nunca sabe… de pronto, terminamos y ese no era el momento, pero ahora este sí es el momento… ay mentiras

Adicional, Sebastucho contó que recientemente hablaron mediante mensajes, pero no detalló de qué exactamente.

Lo cierto es que Sebastucho tiene grandes posibilidades de ser el nuevo habitante de La casa de los famosos y el apoyo de su ex, Karola, es totalmente incondicional.