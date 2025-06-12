Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karola sorprendió con mensaje para El Sebastucho en medio de votaciones de La casa de los famosos

Karola, exnovia de Sebastucho y amiga de Emiro Navarro, le pidió un favor muy especial a sus seguidores sobre el barranquillero.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Karola respaldó a Sebastucho y animó a sus seguidores a darle su voto en La casa de los famosos Colombia.
Karola mostró su apoyo al Sebastucho y pidió a sus seguidores votar por él para La casa de los famosos Colombia. Fotos: Canal RCN

Las votaciones de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia están muy apretadas. Por ahora, compiten por el primer lugar Maiker Smith y El Sebastucho, cuyo nombre de pila es Sebastián Arévalo.

Artículos relacionados

Maiker tomó la delantera en las primeras horas, pero poco a poco el barranquillero ha igualado las cosas. El séptimo habitante, sin duda, se definirá con un margen de porcentaje muy corto. Y es que, Maiker suma 41.44%, mientras que Sebastucho llega al 41.79%. Las votaciones se cierran este domingo 7 de diciembre.

¿Qué dijo Karola sobre El Sebastucho, aspirante de La casa de los famosos Colombia 2026?

En medio de las campañas que adelantan ambos para ganar votos, han surgido distintos apoyos en redes sociales. Maiker, por ejemplo, es respaldado por Karen Sevillano y la pareja de ella, Néider García, mientras que El Sebastucho ha recibido respaldo en las últimas horas de alguien inesperado.

Karola, exnovia del aspirante y gran amiga de Emiro Navarro, mostró su apoyo público hacia el barranquillero, incluso, le pidió a sus seguidores votar por él.

Hay una persona que significó mucho en mi vida en el pasado, fue mi exnovio y él está a punto de ganar entre las votaciones de La casa de los famosos Colombia 3. A mí me gustaría que él esté, para que pase y después hacerle la vida imposible. Sebastucho debe tenerme bloqueada, pero voten por él

Artículos relacionados

Seguidamente, la creadora de contenido le dedicó unas palabras al influenciador costeño y expresó lo importante que él fue para su vida.

Yo lo odio a veces, pero lo amo también a veces. Real, real, nunca he conocido a un creador de contenido como él, es el mejor. Así que no es por hablar m*nd* pero se lo merece. Ninguno de los que va o aspira ir es tan loco como Sebas, en serio, es capaz de todo por una broma y por sacarle sonrisas a su público

“Solo me quedo con las cosas bonitas que vivimos y todo lo que nos enseñamos y crecimos en este medio del entretenimiento”.

El Sebastucho admitió que ha trabajado en su fortaleza emocional ante un posible reencuentro con Karola en La casa de los famosos Colombia.
El Sebastucho reconoció que se ha preparado psicológicamente por si debe encontrarse con Karola en La casa de los famosos Colombia. Foto: Canal RCN

En Buen Día Colombia de RCN, El Sebastucho había sido consultado sobre la posibilidad de reencontrarse con Karola en La casa de los famosos Colombia y dejó muy clara su postura.

Ya me he preparado psicológicamente si eso pasara. Yo dejaría que la situación fluyera de la mejor forma. Ya vería cómo Karol Alexandra conviviría otra vez con El Sebastucho porque nosotros vivimos tres años y no sé, no sé, y que otra vez se reviva la llama del amor, pues no, pero uno nunca sabe… de pronto, terminamos y ese no era el momento, pero ahora este sí es el momento… ay mentiras

Adicional, Sebastucho contó que recientemente hablaron mediante mensajes, pero no detalló de qué exactamente.

Artículos relacionados

Lo cierto es que Sebastucho tiene grandes posibilidades de ser el nuevo habitante de La casa de los famosos y el apoyo de su ex, Karola, es totalmente incondicional.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeferson Cossio toma medidas drásticas para llegar a un concierto. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio vivió una noche de música y adrenalina en Bogotá, esto le pasó

Yeferson Cossio sorteó el tráfico bogotano en motocicleta para vivir dos importantes conciertos llenos de energía y emoción.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle Talento internacional

Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Falcao García y Lorelei Tarón cumplirán 18 años de casados próximamente. Falcao

Esposa de Falcao habló de nuevo de un posible sexto hijo con ‘El Tigre’: esto dijo

Lorelei Tarón compartió una romántica publicación, al tiempo que aclaró si de nuevo está embarazada.

Lo más superlike

Greeicy emociona a sus seguidores. Greeicy

Greeicy sorprendió con un recuento de su año que cautivó a sus seguidores: "Feliz de cada paso"

Greeicy compartió un video en Instagram donde mostró los momentos familiares y artísticos que marcaron su 2025.

Copa Mundial 2026 Viral

La IA revela cuál es el "grupo de la muerte" del Mundial 2026 tras sorteo

Netflix compra Warner Bros (HBO Max) Netflix

Netflix anuncia la histórica compra de Warner Bros y HBO: ¿qué significa esto?

Cazzu aseguró que Inti crece únicamente con ella, una etapa que vive con total entrega y honestidad. Cazzu

Cazzu rompe el silencio y cuenta cómo vive la maternidad sin apoyo

Colores Curiosidades

El trío de colores que utilizan las personas para alcanzar el éxito, según la psicología