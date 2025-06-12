Ornella Sierra sorprendió al hacer una confesión sobre su maternidad en redes sociales: "Soy mamá"

La creadora de contenido y exparticipante de La Casa de los Famosos, Ornella Sierra, sorprendió a sus seguidores con una revelación sobre su maternidad.

Ornella Sierra presentó a sus hijos Nello y Caramelo. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Qué dijo Ornella Sierra en su publicación sobre ser mamá?

En el video, la influencer confesó que no sabía cómo empezar ni cómo transmitir la noticia.

Ornella contó que su mamá la veía más hinchada, que estaba vomitando mucho y le insistía en hacerse una prueba.

Sin embargo, la sorpresa llegó cuando reveló que se trata de una maternidad distinta: Ornella es mamá perruna.

“Soy mamá”

¿Cómo se llaman los dos hijos perrunos de Ornella Sierra?

A través de su Instagram, Sierra presentó a sus dos fieles compañeros, Nello y Caramelo, quienes ahora ocupan un lugar central en su vida.

Con orgullo, describió a Nello como su favorito por tener los ojos de diferente color y un carácter inquieto, mientras que Caramelo es el más tranquilo y sereno.

¿Cómo vive Ornella Sierra su nueva etapa de “mamá perruna”?

La creadora de contenido aseguró que está feliz con esta nueva faceta y que quiere rodear a sus perros de muchos “tíos y tías”, refiriéndose a sus familiares y amigos.

Además, ayer, Ornella reveló un problema que afecta directamente su vida diaria: la hormona leptina, encargada de regular el apetito, no funciona correctamente en su organismo.

Esta condición le genera un desorden hormonal que le impide controlar la sensación de hambre, lo que la lleva a comer con frecuencia y sin poder detenerse.

Con total sinceridad, explicó que esta situación ha sido difícil de manejar, pero que intenta sobrellevarla con ejercicio y medicamentos.

Ornella Sierra ha convertido su experiencia en un testimonio de fortaleza.

La creadora de contenido explicó que, aunque la condición hormonal le ha traído momentos de frustración, la llegada de Nello y Caramelo le ha dado un nuevo sentido a su día a día.

Ornella asegura que sus mascotas son más que compañía: se han convertido en un apoyo emocional constante.