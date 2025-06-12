La Liendra revela el inesperado problema que enfrentó al volver a La Tebaida: “vale oro”

Carlos Mauricio Gómez, el creador de contenido conocido como La Liendra, compartió un video en el que reveló una dificultad que vivió al volver a La Tebaida, Quindío, su pueblo de origen.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Cuál fue la dificultad que compartió La Liendra tras volver a La Tebaida?

El reconocido influencer quien suele compartir a sus millones de seguidores contenido de humor, entretenimiento y algo de su vida personal, en esta ocasión sorprendió al contar un inconveniente que se encontró al visitar su pueblo.

A través de las historias de su cuenta de Instagram, compartió un video en el que dejó ver un baño de la casa y, con un balde lleno de agua en los brazos, contó que decidió visitar La Tebaida y se encontró con algo que no le pasaba hace tiempo.

“Como en los viejos tiempos”, escribió La Liendra en el video publicado.

El exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2 contó que fue a pasar unos días y se encontró con la sorpresa de que no hay agua.

Así reaccionó La Liendra al inconveniente que vivió en su pueblo natal. Foto: Canal RCN

“Mi querido pueblo me dio la bienvenida, se fue el agua en todo el pueblo”, reveló en su video.

Por lo que le tocó pedirle a una vecina que tenía un pozo en la casa que le regalara un balde de agua, y con cara de preocupado confesó que este mismo debía alcanzarle para todas sus necesidades.

“Tenemos que tener cuidado, este balde vale oro, me tengo que bañar y entrar al baño”, contó.

¿Cuál fue la reacción de La Liendra tras encontrarse con la dificultad en La Tebaida?

Por lo que La Liendra, fiel a su estilo, reveló a sus millones de seguidores: “¿Qué dijeron, que me iba a varar? No, señores”.

Asimismo, reveló que le gusta que le pasen estas cosas para recordar que no se le olvida, pues como bien se conoce, el influencer, antes de convertirse en figura pública, tuvo un origen humilde y pasó dificultades.

Todo esto ocurre luego de pasar unos días junto a su novia Dani Duke y celebrarle el cumpleaños a la también creadora de contenido en un lugar paradisíaco lleno de comodidades.