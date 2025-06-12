Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Meghan Markle rompe el silencio con su padre, a quien le amputaron la pierna izquierda

Meghan Markle se comunicó con su padre tras su procedimiento de amputación, en medio de una relación distante.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Amputan la pierna al padre de Meghan Markle
Meghan Markle se comunica con su padre tras su emergencia médica. (Foto: AFP)

La actriz y esposa del príncipe Harry, duque de Sussex, Meghan Markle rompió el silencio con su padre, Thomas Markle, luego de que este fuera sometido a un procedimiento quirúrgico para amputar su pierna izquierda.

¿Qué dijo Meghan Markle tras el procedimiento quirúrgico a su padre?

Según se conoció el procedimiento se realizó de emergencia el pasado 3 de diciembre en Filipinas, país donde el patriarca vive con su actual pareja.

La decisión fue tomada después de que un coágulo de sangre interrumpiera la circulación de su pierna, provocando que su pie se tornara azul y negro.

Actualmente, Thomas Markle se encuentra en cuidados intensivos mientras los médicos vigilan posibles complicaciones.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle
Un portavoz de la Duquesa de Sussex habría confirmado que Meghan se comunicó con su padre tras años de distanciamiento familiar.

La relación entre ambos se había deteriorado desde antes de la boda de Meghan con el príncipe Harry en 2018, debido a incidentes mediáticos y la falta de transparencia que la duquesa denunció en su momento.

¿Qué espera el padre de Meghan Markle tras la comunicación con su hija?

Thomas Markle aprovechó recientemente los medios internacionales para hacer un llamado público, expresando su deseo de poder ver a sus nietos, Archie y Lilibet, a quienes no ha conocido desde su nacimiento.

En una entrevista con ITV, comentó que es “ridículo” no haberlos visto en casi cuatro años y pidió madurez para poder reconciliarse por el bien de los niños.

El director de iluminación de Hollywood, de 77 años, también manifestó que Meghan habría cambiado su trato con él tras casarse con Harry, dejando de comunicarse con él y limitando el contacto con sus otros hijos de un segundo matrimonio.

Amputan la pierna al padre de Meghan Markle
Este acercamiento coincide con la reciente aparición de Meghan en Netflix, en el especial navideño Con Amor, Meghan: Celebración Navideña, donde comparte momentos familiares junto a Harry y sus hijos.

La crisis de salud de Thomas Markle, padre de la actriz reabre un capítulo delicado en la relación familiar, luego de que su progenitor se separa de su madre lo que llevó a Meghan a cortar vínculos con su padre.

